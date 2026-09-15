Gore de Valparaíso destina $139 millones para reforzar vigilancia y respuesta ante emergencias en Parque Nacional La Campana

El Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso financió a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), la adquisición de vehículos y drones destinados a fortalecer el patrullaje y la respuesta ante emergencias en el Parque Nacional La Campana.

El proyecto requirió una inversión total de $139.493.000 y su ejecución técnica y administrativa fue encomendada a Conaf Valparaíso, buscando fortalecer y mejorar la presencia en terreno, la vigilancia, la movilidad institucional y la capacidad de reacción frente a incendios forestales, accidentes, extravíos y otras emergencias que puedan afectar a visitantes, trabajadores y ecosistemas del parque.

Cabe destacar que el Parque Nacional La Campana cuenta con cerca de 9.000 hectáreas y recibe anualmente, entre 28.000 y 40.000 visitantes, estando permanentemente a amenazas antrópicas, que considera, especialmente, incendios forestales durante la temporada estival.

El equipamiento adquirido contempla dos buggies (UTV con tracción 4x4) para patrullaje y respuesta ante emergencias y dos drones destinados a la vigilancia y monitoreo remoto de puntos de difícil acceso, optimizando la cobertura de los 42 puntos de acceso y 5.000 km de caminos interiores y puntos críticos del parque.

El gobernador Rodrigo Mundaca destacó que “desde que estamos al frente del gobierno regional. Hemos destinado más de 2.900 millones de pesos en equipamiento para la gestión de riesgos de desastres. En total, más de 3.500 millones de pesos hemos destinado con este propósito. Y la verdad que reforzar las capacidades operativas de la Conaf me parece que hoy día es fundamental, es esencial. Porque esto nos va a mejorar las condiciones de prevención, de mitigación".

Asimismo, destacó que "tenemos drones de alta gama que pueden emitir una alerta a mucha altura. Tenemos drones de alta gama que pueden precisamente pesquisar personas desaparecidas. Estos dos buggies que entregamos son vehículos todoterrenos, que tienen un almacenaje de 300 litros de agua, que nos permiten precisamente llegar a los lugares más recónditos del Parque Nacional La Campana, por ejemplo".

En tanto, el alcalde de Olmué, Jorge Jil, sostuvo que “contar con buggy de emergencia, para llegar a lugares de difícil acceso, con los drones también para poder hacer un levantamiento visual más rápido, no solamente por el lado de Olmué Granizo, sino que también por el lado del sector de Ocoa, con dos drones, dos buggy, el Parque Nacional La Campana y quienes lo administran van a tener una manera también de organizarse y de llamar a nuestros visitantes en forma segura. Así que creo que la seguridad que hubiera simplemente acá es una seguridad en torno a la tecnología y financiada por el gobierno regional”.

Para Yenni Prieto, directora regional de Conaf Valparaíso, “el Parque Nacional La Campana tiene recursos que son invaluables para toda la comunidad chilena y también extranjera. Tenemos muchos visitantes también que vienen de fuera del país. Cuidar estos recursos para nosotros es muy importante y evidentemente estos vehículos y los drones también van en esa línea".

Con esta inversión, el Gobierno Regional de Valparaíso entrega capacidades concretas para proteger a las personas y al patrimonio natural del Parque Nacional La Campana, fortaleciendo el trabajo operativo de Conaf y la respuesta coordinada ante emergencias.

LEY DE INCENDIOS

De igual forma, el gobernador Mundaca hizo hincapié en la importancia que el Congreso despache la ley de incendios. “Llevamos tres años esperando una ley de incendios que ponga la centralidad en la mitigación, en la prevención. Hoy día no es posible concurrir con un veto para impedir que la ley se promulgue porque hay cierta incertidumbre en materia del rol de los privados y si los privados deberían tener compensaciones por iniciativas en materia de prevención. Yo creo que es una falsa dicotomía, porque en rigor cuando se trata de salvaguardar la vida de las personas no puede haber ningún cortapiso para evitar promulgar una ley tan importante como es la ley de incendios que llevamos tres años esperándola".

Finalmente expuso que "hoy día está en el Senado, está en comisión mixta, se ha señalado que se puede recurrir de veto, espero que eso no ocurra y espero tener una ley de incendios que pueda precisamente también darle complementariedad a todo lo que hacen las instituciones de nuestra región”.

PURANOTICIA