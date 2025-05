Gore de Valparaíso destaca histórica inversión de $100 mil millones durante el 2024

En el marco de la rendición de la Cuenta Pública 2024, el gobernador Rodrigo Mundaca, presentó los principales avances y logros de la gestión 2024 del Gobierno Regional de Valparaíso, destacando una inversión de 100 mil millones de pesos ($100.006.029.000), distribuidos en 633 iniciativas priorizadas que contribuyen directamente al desarrollo social, económico y territorial de la región de Valparaíso.

Durante la gestión 2024, se fortalecieron áreas clave como seguridad, salud, infraestructura, desarrollo social, vivienda y medio ambiente, en línea con los desafíos de descentralización y equidad territorial que demanda la ciudadanía.

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló que “fue una cuenta pública de 633 proyectos por más de 100 mil millones de pesos que priorizamos el año 2024, que da cuenta de que el trabajo es con todas las provincias, con las 38 comunas. Creo que fue una cuenta pública muy dinámica que me permitió dar a conocer lo que estamos haciendo, me permitió hablar de la estrategia regional de desarrollo que acabamos de aprobar en el Consejo Regional y que va a regir los destinos de la región en los próximos 10 años. Quiero dar las gracias a todo el equipo que trabajó, que preparó esta cuenta pública, yo soy un vocero de lo que hace el Gobierno Regional; y por tanto esto no podría ser posible sin el trabajo de todas y todos los trabajadores del Gobierno Regional de Valparaíso. Tengo la sensación del deber cumplido”.

Entre las principales inversiones se destacan la entrega de 103 vehículos de seguridad a Carabineros, PDI, Policía Marítima, en el ámbito de la seguridad pública.

En materia de salud se destaca el programa de ‘Disminución de Listas de Espera’, con una inversión de $3.000 millones, beneficiando a 498 personas mediante intervenciones quirúrgicas como endoprótesis, abdominoplastías y reconstrucciones; así como la reposición de ecocardiógrafos en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, por $633 millones.

Otro ámbito destacado fue infraestructura y equipamiento vial, con diversas iniciativas como la calle Riñihue en Viña del Mar, al que se suman proyectos de mejoramiento de vivienda e infraestructura social, como la ejecución de proyectos habitacionales, a través del convenio GORE-MINVU.

En cuanto al aporte del Gobierno Regional en el desarrollo social y empleo, se destaca el programa ProEmpleo que benefició a 2.054 mujeres jefas de hogar con una inversión de $13.119 millones. Durante el 2024, en total se generaron 5.004 empleos en obras y programas.

El deporte y la recuperación de espacios públicos también han sido ejes fundamentales. En este primer punto se impulsaron 103 iniciativas, destacando proyectos inclusivos como "Navegantes Sin Límites" de velero paralímpico y la participación de 80 atletas máster en el Campeonato Nacional de Copiapó. Mientras que en recuperación de espacios se puede destacar el mejoramiento del Parque Alberto Hurtado en Quilpué, con una inversión de $889 millones, abarcando 15.000 m².

El Gobierno Regional de Valparaíso desarrolló diversos proyectos que son de impacto regional y territorial. Durante el año 2024 se ejecutó una inversión histórica que permitió la construcción, reposición y mejoramiento de 245.337 m² de infraestructura pública. Además, se financiaron 52 proyectos de espacios públicos, 25 sedes sociales y 44 proyectos de infraestructura deportiva.

La gestión 2024 también contempló la entrega de 16 vehículos municipales destinados al traslado de grupos prioritarios, como personas mayores, estudiantes y personas con discapacidad.

En cuanto a la distribución de recursos por territorio, la inversión priorizada alcanzó los siguientes montos: $13.488 millones en la provincia de Quillota, $7.292 millones en Petorca, $8.787 millones en San Felipe, $4.303 millones en Los Andes, $9.483 millones en San Antonio, $590 millones en Rapa Nui, $ 9.544 en la provincia de Marga Marga, y en la provincia de Valparaíso la inversión priorizada alcanzó los $19.604 millones.

PURANOTICIA