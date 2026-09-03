Gore de Valparaíso aprueba proyectos por más de $3.189 millones enfocados en mejoramiento de barrios y equipamiento comunal

Una importante cartera de proyectos fue aprobada por el pleno del Consejo Regional de Valparaíso (CORE), con una inversión total que asciende a más de 3.180 mil millones de pesos.

Los proyectos corresponden a los Programas de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) y de Mejoramiento de Barrios (PMB) de SUBDERE e irán en directo beneficio de las comunas de Cabildo, Calera, Calle Larga, Casablanca, Hijuelas, La Cruz, Los Andes, Nogales, Olmué, Quillota, San Esteban, San Felipe, Santa María, Valparaíso, Villa Alemana y Zapallar.

La cartera de proyectos está compuesta por 21 iniciativas, por un monto total de $3.189.792.493, donde se realizará reposición de áreas de juegos, aceras, áreas verdes, multicanchas, plazas, pavimentos, muros de contención, superficies deportivas, alumbrado público, sedes sociales y resaltos vehiculares, entregando más de 200 empleos totales.

Los proyectos seleccionados fueron:

Reposición y ampliación de áreas de juegos en plaza de Cabildo.

Reposición de aceras en sector Corvi

Mejoramiento de plazas en Calle Los Girasoles en La Calera.

Mejoramiento de área verde La Pampilla de Calle Larga.

Mejoramiento de multicancha y entorno Villa San Juan de Casablanca.

Mejoramiento Plaza El Peral de Hijuelas.

Mejoramiento calle Angamos.

Reposición de pavimento en pasajes Los Avellanos y Los Cipreses de La Cruz.

Mejoramiento de Plaza Barrio La Concepción y multicancha El Mirador de Los Andes.

Construcción de muro de contención calle Carlos Plummer.

Construcción de sala de procesos INDAP de Nogales.

Asimismo, se realizará:

Mejoramiento de la Plaza Alberto Arcado Erbetta Devon de Olmué.

Reposición integral de la superficie deportiva Rebolar N°2 en Quillota.

Alumbrado público Ruta E-755, calle Lo Camus y Las Bandurrias de San Esteban.

Reposición de sistema de alumbrado y cerco perimetral cancha de fútbol almendral alto y multicancha Juan Martínez de Rozas de San Felipe.

Sede social El Llano de Santa María.

Construcción de resaltos vehiculares sector Rodelillo, Placeres, Barón y Las Delicias de Valparaíso.

Construcción de resaltos vehiculares en los sectores de extensión urbana, Peñablanca y Barrio Norte de Villa Alemana.

Mejoramiento de alumbrado público en rutas de la comuna de Zapallar.

Al respecto, el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló que “son 21 proyectos por más de 3.189 millones de pesos, donde los recursos los pone el Gobierno Regional en una cartera de inversión de la SUBDERE que no contaba con recursos, PMU, PMB, y son proyectos básicamente que generan empleo. Son proyectos de construcción, de reposición, de mejoramiento, de alumbrado, en comunas que hoy día lo necesitan, y donde el Gobierno Regional concurre con recursos propios precisamente para financiar esta cartera de inversión, y eso a cuenta de nuestro compromiso a propósito de lo que se nos ha solicitado, de seguir generando empleo, empleo de calidad, empleo que tenga continuidad, y por tanto, esto es una muy buena noticia para nuestra región”, agregó.

Asimismo, la Jefa de la Unidad Regional Valparaíso de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), Susan Spichiger, expresó que “estamos muy felices del trabajo colaborativo con el gobierno regional. Agradecer la voluntad del gobernador, de todos los consejeros regionales por apoyar estas iniciativas y que dan un nuevo impulso a la región en temas de empleabilidad y de desarrollo”, finalizó.

PURANOTICIA