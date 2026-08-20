Golpe al tráfico de drogas en Valparaíso: PDI desarticula banda que abastecía a otros vendedores en el cerro Playa Ancha

Detectives MT0 de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Valparaíso, en el marco de una investigación coordinada con el Ministerio Público por el delito de microtráfico de drogas, desarticularon una estructura criminal dedicada a proveer sustancias ilícitas a diferentes traficantes de la comuna porteña, específicamente en el sector Los Copihues del cerro Playa Ancha.

A partir de información obtenida mediante trabajo de análisis criminal durante la investigación, los oficiales de la policía civil ejecutaron órdenes de entrada y registro en tres domicilios del sector, además de intervenir puntos de venta ubicados en la vía pública. Como resultado del procedimiento, fueron detenidas cinco personas: cuatro hombres y una mujer, todos de nacionalidad chilena.

Durante el operativo se incautaron 947 gramos de clorhidrato de cocaína y 747,59 gramos de cannabis sativa, totalizando 1.694,59 gramos de droga, cuyo avalúo alcanza aproximadamente los 20 millones de pesos.

Además, los detectives decomisaron $3.639.000 en dinero en efectivo, siete teléfonos celulares y cuatro vehículos: dos Kia Soluto, un Kia Rio 4 y un Toyota Yaris, cuyo avalúo conjunto alcanza aproximadamente los $45 millones.

Los imputados operaban como una estructura criminal que se encargaba de abastecer de sustancias ilícitas a otros traficantes que posteriormente las comercializaban en distintos puntos de Valparaíso. El procedimiento permitió afectar directamente la capacidad de abastecimiento de esta organización y retirar de circulación una importante cantidad de sustancias destinadas a su comercialización.

Cabe hacer presente que por instrucción del Ministerio Público, los cinco detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para su respectiva audiencia de control de detención y posterior formalización.

PURANOTICIA