Golpe al narcotráfico en La Ligua: caen cuatro sujetos e incautan 22 kilos de marihuana

Un exitoso operativo de la Sección OS7 de Carabineros Aconcagua permitió desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, quedando cuatro sujetos detenidos por el delito de tráfico de drogas.

En el marco de una investigación desarrollada junto a la Fiscalía SACFI de San Felipe, los uniformados se trasladaron a la región de Coquimbo, específicamente a la comuna de Los Vilos, sector Quilimari, con la finalidad de interceptar una entrega de drogas.

Continuando con las diligencias investigativas contempladas en la Ley de Drogas, se logró la desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, concretándose la detención de cuatro sujetos en el kilómetro 163 de la ruta 5 Norte, a la altura de la comuna de La Ligua, en la región de Valparaíso.

De esta manera se logró detener a cuatro sujetos adultos, todos de nacionalidad chilena, de los cuales tres registran antecedentes penales.

Además, Carabineros informó que en el procedimiento lograron incautar casi 22 kilos de marihuana elaborada, además de teléfonos celulares, un automóvil y un furgón.

Una vez informados los antecedentes del operativo del OS7 al Ministerio Público, se instruyó que los detenidos pasen a audiencia de control de detención.

PURANOTICIA