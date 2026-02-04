Golpe al microtráfico: PDI detiene a seis personas en operativos simultáneos en San Antonio y Cartagena

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) San Antonio de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), en coordinación con el Ministerio Público, realizaron dos operativos policiales en las comunas de San Antonio y Cartagena, logrando la detención de seis personas por delitos asociados al tráfico de drogas.

El primer procedimiento se desarrolló en la comuna de San Antonio, donde fue detenido un hombre adulto que utilizaba su vehículo particular para comercializar droga bajo la modalidad delivery. Tras el allanamiento de su domicilio, los oficiales incautaron 49,32 gramos de cannabis, 22,20 gramos de clorhidrato de cocaína y 0,98 gramos de ketamina.

El segundo operativo tuvo lugar en el sector La Estación de la comuna de Cartagena, donde fueron detenidas cinco personas, dos de ellas con antecedentes policiales previos. En el lugar se decomisaron 131 gramos de cocaína base y 25,44 gramos de clorhidrato de cocaína, ambas sustancias dosificadas y listas para su venta.

Además, durante este procedimiento se incautaron teléfonos celulares, balanzas digitales, elementos de dosificación y dinero en efectivo, utilizados para la comisión del delito.

Al respecto, el jefe de la Brianco San Antonio, comisario Rodrigo Guzmán Villegas, señaló que ambos procedimientos permitieron identificar y detener a personas dedicadas a la venta de drogas en distintos sectores, destacando el uso de vehículos particulares y puntos estratégicos para la distribución de las sustancias ilícitas.

Por instrucción del Ministerio Público, todos los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente para su respectivo control de detención.

PURANOTICIA