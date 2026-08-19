Golpe al microtráfico en San Antonio: detienen a mujer e incautan armas y más de cuatro kilos de droga

En el marco del Plan Estratégico “Barrios Críticos”, Carabineros de la Sección OS7 San Antonio concretó un importante procedimiento en el sector La Campiña 1, en Llolleo Alto, tras dar cumplimiento a una orden judicial de entrada, registro e incautación en dos departamentos.

El operativo culminó con la detención de una mujer chilena de 37 años, con antecedentes penales, además de la incautación de una importante cantidad de drogas, armamento, municiones, dinero en efectivo y cigarrillos de contrabando.

Debido a la peligrosidad asociada a la intervención, el procedimiento contó con apoyo táctico especializado. “El procedimiento contó con el apoyo especializado de efectivos del GOPE Valparaíso y personal Centauro San Antonio, quienes ingresaron a los inmuebles y concretaron la detención de una mujer chilena, de 37 años, con antecedentes penales”, informaron desde la institución policial.

Durante el registro de los inmuebles, los funcionarios encontraron diversas sustancias ilícitas, además de armas de fuego y municiones aptas para su utilización. Entre las especies incautadas se contabilizaron:

1 kilo 374 gramos de pasta base de cocaína.

2 kilos 483 gramos de marihuana elaborada.

373 gramos de clorhidrato de cocaína.

Dos pistolas con sus respectivos cargadores y aptas para el disparo.

27 cartuchos calibre .380 y 25 cartuchos calibre 16.

$725.000 en dinero en efectivo.

260 cajetillas de cigarrillos de contrabando de diversas marcas.

Diversas especies asociadas al delito.

Tras el procedimiento, la imputada fue puesta a disposición de la justicia para enfrentar el respectivo control de detención y formalización.

“La detenida, una vez puesta a disposición de la justicia para su respectivo control de detención y formalización, quedó en prisión preventiva por los delitos investigados relacionados con tráfico de drogas, infracción a la Ley de Control de Armas y contrabando de cigarrillos”, confirmaron tras la audiencia.

De esta manera, el procedimiento permitió retirar de circulación una importante cantidad de drogas, armas y municiones, en el marco de las acciones desarrolladas por Carabineros dentro del Plan Estratégico “Barrios Críticos”.

PURANOTICIA