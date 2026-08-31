Golpe al contrabando de cigarrillos en Viña del Mar y Quintero: desarticulan clan familiar e incautan $140 millones en especies

Un contundente golpe al crimen organizado y al contrabando de cigarrillos concretó la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), en coordinación con la Fiscalía SAC de Valparaíso, tras una investigación que se extendió por dos años.

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios (Briderpo) lograron detener a tres integrantes de un clan familiar —padre, madre e hijo—, quienes estarían dedicados a la recepción, acopio, distribución y comercialización ilegal de cigarrillos de procedencia extranjera.

El procedimiento contempló el allanamiento de tres inmuebles ubicados en Viña del Mar y Quintero, donde los detectives incautaron más de mil cajetillas de cigarrillos de contrabando, una escopeta calibre 12 con munición, cerca de $3 millones en efectivo, siete relojes de alta gama, diversos artículos electrónicos, cinco vehículos de alta gama y dos motocicletas.

En total, las especies incautadas fueron avaluadas en cerca de $140 millones.

Respecto de la estructura de la organización y los antecedentes recopilados durante la investigación, el subprefecto Víctor Vergara, jefe de la Briderpo Valparaíso, detalló:

"En virtud de la investigación llevada por la PDI, en conjunto con la Fiscalía de Valparaíso, se logró identificar a personas que se dedican a la comercialización de cigarros ilícitos. (…) se comenzó una investigación por los delitos de contrabando, asociación ilícita y otros delitos más asociados al ilícito investigado. (…) estas personas, (…), mantenían diversos bienes, muebles e inmuebles, producto de las ganancias obtenidas a través de este ilícito realizado".

ESTRUCTURA DEL CLAN

De acuerdo con los antecedentes policiales, los cigarrillos de procedencia extranjera eran comercializados principalmente en sectores de alta afluencia de público, entre ellos ferias libres de Valparaíso y Viña del Mar.

La investigación también permitió establecer que los imputados mantenían un puesto de venta de huevos en una feria libre, actividad que es indagada como parte de una arista relacionada con el presunto blanqueo de capitales.

El fiscal SAC de Valparaíso, Germán Klug, explicó cómo operaba el grupo y las principales diligencias realizadas durante los dos años de investigación:

"Esta investigación lleva aproximadamente dos años. (…) Es una investigación que estaba enfocada en este clan familiar compuesto por padre, hijo y una mujer. Se desempeñaba principalmente en Viña del Mar y Quintero. (…) Se hicieron vigilancias, escuchas telefónicas, fotografiamos los domicilios, nos dimos cuenta de que existían bastantes muebles y elementos sospechosos también en una feria libre en donde los imputados mantienen un puesto de venta de huevos".

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de un arma de fuego y municiones al interior de uno de los inmuebles allanados.

Sobre el eventual propósito del armamento, el subprefecto Víctor Vergara señaló:

"Además se encontró durante el allanamiento en la ciudad de Quintero una escopeta con munición, la cual era utilizada para cuidarse o protegerse de posibles quitadas de cigarrillos de bandas rivales".

La investigación también permitió dimensionar la alta rotación de la mercadería ilícita y el nivel de ganancias asociado a este tipo de comercio.

Según explicó el fiscal Germán Klug, los imputados habrían manejado un importante volumen de cigarrillos, parte del cual ya había sido comercializado durante los días previos al operativo:

"Tenemos antecedentes de que tenían 14 pacas, que son estas cajas de 50 cartones. Actualmente tenían solo dos, por lo tanto se vendieron 12 durante la semana anterior, lo que da cuenta de la gran rotación de mercadería, por decirlo de alguna manera, aunque ésta sea ilícita, que tienen este tipo de cigarrillos. Y las ferias libres, sin duda, son un punto de venta cada vez más recurrente".

IMPACTO ECONÓMICO

Desde la Dirección Regional de Aduanas de Valparaíso también advirtieron sobre el impacto económico que genera el contrabando de cigarrillos para el Estado, además de su presencia cada vez más visible en espacios de comercio informal.

Mauricio Cárdenas, abogado de dicha repartición, explicó:

"Es un delito que es bastante lucrativo, aproximadamente se han dejado de recibir por el Estado 1.200 millones de dólares (…), es bastante lucrativo, bastante rotación, las bandas los reciben, generalmente los venden rápidamente, tanto los que traen, los que distribuyen, como los que venden en las calles también y en las ferias libres".

El abogado de Aduanas agregó que se trata de un fenómeno con una importante presencia en el comercio callejero, advirtiendo además sobre la percepción social que existe respecto de este ilícito:

"No tengo la cifra exacta, pero sé que el 60% aproximado de los cigarrillos que se venden en las calles es de procedencia extranjera, de comercio ilegal, (…) ha entrado bastante en lo que es el comercio, y como señaló el fiscal también, es un delito que lamentablemente, socialmente, tiene menos castigo y menos mal visto que lo que es la venta de droga u otros delitos parecidos".

Por instrucción del Ministerio Público, los tres detenidos, todos chilenos y mayores de edad, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para su respectivo control de detención.

Tras ser formalizados por los delitos de receptación aduanera, porte ilegal de arma de fuego, porte de municiones y lavado de activos, los imputados quedaron sujetos a las medidas cautelares de arresto domiciliario y arraigo nacional.

PURANOTICIA