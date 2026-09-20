Equipos municipales de seguridad pública mantuvieron un fuerte despliegue durante estas Fiestas Patrias en Viña del Mar

Con el objetivo de resguardar la tranquilidad de residentes, visitantes y turistas, proteger los espacios públicos y asegurar una celebración responsable durante las Fiestas Patrias, el Municipio de Viña del Mar mantuvo un fuerte despliegue operativo de equipos de Seguridad Pública en el entorno de la Fiesta Criolla del Sporting, barrios, sectores turísticos y comerciales de la ciudad, y ramadas barriales.

La alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que “continuamos confirmando el título de Capital Turística de Chile, con una gran ocupación hotelera en la comuna, donde miles de personas festejaron las Fiestas Patrias participando de las actividades oficiales. Otros también disfrutaron de nuestro borde costero y de los espacios públicos que reunieron a miles de visitantes durante estos días”.

La jefa comunal añadió que “nuestros vecinos también fueron clave, colaborando para que cada celebración se desarrollara de buena manera, con alegría, tranquilidad y para disfrutar en familia”.

Ripamonti puntualizó que “ser una de las ciudades más visitadas del país durante estas fechas requiere un trabajo planificado y con mucha anticipación, en este sentido, los equipos municipales de Seguridad y Operaciones desarrollaron una labor fundamental, preparando la comuna y entregando resguardo y apoyo para que las distintas actividades pudieran desarrollarse de manera segura y ordenada”.

PLAN SEGURIDAD

El plan de seguridad incluyó el refuerzo de la fiscalización al comercio ilegal, el despeje de rucos y carpas, la seguridad vial, el monitoreo de eventos masivos, la prevención y apoyo en el control de delitos e incivilidades, en coordinación con las policías.

El municipio mantuvo activas patrullas de intervención, de respuesta inmediata, equipos de recuperación de espacios públicos y patrullas comunitarias, con turnos 24/7, fiscalización conjunta con servicios y policías con móviles e infantería, cámaras de televigilancia y drones, sin que se registraran hechos que lamentar.

FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

La labor incluyó, además, la fiscalización de los permisos y el cumplimiento de la normativa en los eventos masivos, el control de la venta y consumo de alcohol y alimentos en la vía pública, el cumplimiento de la ley de Tránsito junto a Carabineros, SENDA y el ministerio de Transporte.

Los equipos del Departamento de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) realizaron una vigilancia preventiva para fiscalizar la realización de asados en zonas prohibidas, especialmente en sectores como los parques La Familia de Rodelillo, Pulmón Verde de Reñaca Alto y en la interfaz forestal de la comuna. En este aspecto se contó con maquinaria y camiones aljibes en lugares estratégicos.

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