Golpe al comercio ilegal: Aduana de San Antonio incauta perfumes y tecnología falsificada por más de $500 millones

Este jueves, se encontraron un total de 21.432 productos presuntamente falsificados que fueron incautados por funcionarios de la Aduana Regional de San Antonio tras la revisión de un contenedor seleccionado mediante análisis de riesgo.

El cargamento contenía principalmente perfumes de alto valor comercial en sus versiones originales, además de cosméticos y dispositivos electrónicos que infringirían la Ley de Propiedad Intelectual e Industrial. Del total decomisado, 8.712 correspondían a perfumes que imitaban marcas como Carolina Herrera, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Prada, Ralph Lauren, Valentino, Moschino y Paco Rabanne. A ello se sumaban 8.640 productos de maquillaje y 4.080 dispositivos electrónicos de alta gama.

El valor aduanero de la mercancía fue estimado en $510.678.807, cifra que en el mercado informal podría haberse duplicado o incluso triplicado.

La Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, subrayó la magnitud del fenómeno a nivel país: “Durante el 2025 a nivel nacional se incautaron más de 9 millones de productos falsificados y cerca de otros 4 millones que podrían afectar directamente la salud de la ciudadanía, lo que demuestra la magnitud de este fenómeno y la necesidad de mantener controles focalizados y permanentes”.

Asimismo, destacó el trabajo especializado de fiscalización: “Estos resultados son fruto del trabajo de inteligencia, la aplicación de perfiles de riesgo y el uso de tecnología no invasiva, herramientas que nos permiten seleccionar cargas riesgosas antes de que estos productos ingresen al mercado formal o informal. Con ello, protegemos a los consumidores, al comercio legítimo y también la seguridad y salud pública”.

Por su parte, el Director Regional de la Aduana de San Antonio, Ángelo Vergara, explicó que “producto de un análisis de inteligencia, la Dirección Regional de la Aduana de San Antonio seleccionó un contenedor, el cual producto del aforo se determinó que tenía 21.432 unidades falsificadas. Dentro de ellos, perfumes, cosméticos y productos de alta tecnología. El valor aduanero de las mercancías bordea los 510 millones de pesos, pudiendo llegar a un valor comercial cercano a los 1.000 millones de pesos”.

Vergara enfatizó además que la mercancía fue retirada antes de ingresar al circuito comercial: “Esta mercancía fue sacada desde el mercado formal, ya que no ingresó jamás al mercado lícito, protegiendo así a los pequeños, medianos y grandes contribuyentes de nuestro país”.

Las cifras confirman una tendencia al alza en este tipo de ilícitos. Durante 2025, la Aduana de San Antonio incautó 7.050.936 unidades de productos falsificados, equivalentes a USD 4.670.844,25. En el ámbito de salud pública —que incluye medicamentos de uso humano y veterinario, cosméticos, dispositivos médicos, juguetes y alimentos— se retuvieron 1.777.075 unidades, por un valor de USD 3.851.206.

En esa línea, el director regional reiteró el llamado a la ciudadanía: “No dejarse engañar con ofertas con precios muy por debajo de los valores de mercado, porque evidentemente se trata de falsificaciones que no han ingresado al país con sus certificaciones, se desconoce sus componentes y origen, lo que puede representar un riesgo para la salud”.

