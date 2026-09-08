Golpe a la pesca ilegal en la región de Valparaíso: incautan más de 14 mil machas y 5 toneladas de cojinova en la ruta 5 Norte

En un operativo de control carretero en la ruta 5 Norte, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y Carabineros de la Tenencia Carretera de Petorca detectaron dos camiones que trasladaban recursos del mar sin acreditación de origen legal (AOL), lo que derivó en un importante golpe a la pesca ilegal.

El primer vehículo fue fiscalizado en el sector de Pullally y transportaba 14.112 unidades de machas en formato media concha, sin su debida documentación. Los funcionarios de Sernapesca Valparaíso cursaron la citación correspondiente al infractor y decomisaron la carga, mientras que el camión fue retenido por Carabineros.

Posteriormente, se detectó un segundo transporte que llevaba 5.200 kg de cojinova sin acreditación de origen legal. Tanto el recurso como el vehículo fueron incautados, y el conductor recibió la respectiva citación a tribunales.

El director regional (s) de Sernapesca Valparaíso, Gonzalo Rojas, comentó que "estas incautaciones son fruto del trabajo de fiscalización constante que realizamos en coordinación con otras instituciones a lo largo de todo el país. Poder sacar de circulación una gran cantidad de recursos ilegales no solo fortalece el comercio lícito, sino que también vela por la sustentabilidad de especies de tanto valor como la macha, la cual solo puede ser extraída desde áreas de manejo autorizadas".

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