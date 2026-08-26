Golpe a dos peligrosas bandas de Rodelillo: PDI detiene a ocho delincuentes que estarían vinculados a mortal balacera de junio

Un masivo operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en los sectores de Rodelillo y Playa Ancha, en la comuna de Valparaíso, terminó con ocho personas detenidas y antecedentes que vincularían a algunas de ellas con la balacera registrada el pasado 3 de junio, que dejó dos jóvenes fallecidas y otras siete personas heridas.

De hecho, durante las primeras horas de este miércoles, fuentes de la PDI confirmaron a Puranoticia.cl que los detenidos tienen vinculación con aquel ataque armado. No obstante, durante la entrega de antecedentes oficiales del procedimiento, la policía y la fiscalía fueron más cautos y señalaron que existen elementos que podrían relacionar a algunos de los aprehendidos con el homicidio, pero que dicha hipótesis debe ser corroborada mediante diligencias que todavía se encuentran en desarrollo.

El prefecto inspector Guillermo Gálvez, jefe de la Región Policial de Valparaíso, explicó que la investigación que derivó en el operativo se concentró en dos bandas delictivas que mantenían vínculos entre sí y que estarían involucradas en una serie de delitos violentos cometidos en Valparaíso, Viña del Mar, Concón y San Antonio.

Según detalló, estas organizaciones estarían relacionadas con robos con intimidación, robos con violencia y sustracción de vehículos, además de algunos atracos a parcelas y viviendas, junto a robos a empresas y asaltos a distintos servicentros de la zona.

La investigación se extendió por más de dos meses y fue desarrollada de manera coordinada por las Brigadas Investigadoras de Robos (BIRO) de Valparaíso, Concón y San Antonio, junto al Ministerio Público y con apoyo de más de 130 funcionarios policiales. Los antecedentes reunidos permitieron establecer que las personas investigadas tenían como característica común su residencia en Rodelillo, lo que permitió coordinar el despliegue policial y solicitar órdenes judiciales para ingresar a 13 casas.

"Se logra determinar que estas personas, estas 10 órdenes que se solicitaron, tenían como característica que eran todos del sector de Rodelillo, por lo tanto, se logra una coordinación entre el Ministerio Público, las tres BIRO de la región, y logran hacer la irrupción en 13 domicilios, logrando la detención de ocho personas, siete de ellas por el proceso investigativo del robo con intimidación de las distintas causas y una por delito flagrante de tráfico de drogas", señaló el jefe policial.

En total, siete mantenían órdenes de aprehensión pendientes por delitos violentos, mientras que el octavo fue arrestado en flagrancia por una infracción a la Ley 20.000. Además, durante los procedimientos se incautó cocaína base y prendas de vestir que, según la PDI, coinciden con evidencias obtenidas desde imágenes de distintos sitios del suceso investigados. Estos elementos serán sometidos a peritajes por el Laboratorio de Criminalística Regional para establecer si tienen relación con otros delitos.

BALACERA DE JUNIO

Uno de los principales puntos que deberá ser esclarecido es la eventual participación de uno o más detenidos en la balacera ocurrida el 3 de junio en Rodelillo. Aquella noche, un grupo de personas fue atacado con armas de fuego, hecho que terminó con dos jóvenes, de 19 y 20 años, fallecidas por impactos balísticos. Otras siete personas resultaron heridas, entre ellas una víctima que quedó en condición de paraplejia.

Consultado directamente por la eventual relación entre los detenidos y ese episodio, el prefecto inspector Gálvez señaló que "dentro de la investigación no podemos descartar nada. Obviamente ahora hay que realizar un cruce de información con todo lo que se incautó, con todas las declaraciones que puedan haber, y ver alguna participación en el hecho investigado en el delito de homicidio".

El oficial recalcó que "esa es una investigación que está reservada, que es paralela, y que hasta este momento no es vinculativa con este proceso investigativo de los robos con intimidación, pero no descartamos que en el proceso de análisis de la información podamos tener algún antecedente que sirva para esa investigación".

Incluso, Gálvez confirmó un antecedente que podría resultar relevante para esclarecer el ataque de junio: una de las ocho personas detenidas resultó lesionada durante aquella balacera. "Esa investigación es reservada, pero una de las personas que está detenida sí estuvo lesionada en el homicidio, pero por eso, tenemos que hacer la vinculación ahora en el levantamiento de la información para ver si tiene relación y de qué forma puede haber participado o no en el delito de homicidio", afirmó.

DENUNCIA DE VECINOS

El fiscal de la Sección de Análisis Criminal (SAC) de Valparaíso, Germán Klug, explicó que la indagatoria comenzó a partir de denuncias efectuadas por vecinos del sector, las que fueron complementadas con antecedentes de investigaciones anteriores.

"Comienza por algunas denuncias de vecinos del sector, luego se utilizan investigaciones anteriores respecto del mismo sector, con imputados similares, y se trata de crear una organización criminal", explicó el persecutor, quien agregó que, mediante el cruce de estos antecedentes y otras diligencias, fue posible identificar a los integrantes de las bandas y establecer los domicilios donde podían ser encontrados.

Respecto de la posible conexión con la balacera, confirmó que "existen diligencias que podrían dar cuenta de elementos que eventualmente podrían estar relacionados, pero no estamos en condiciones actualmente de dar mayores detalles".

MASIVO OPERATIVO

El despliegue policial contempló la intervención simultánea de 13 domicilios de Rodelillo y Playa Ancha, con la participación de más de 130 funcionarios de la PDI.

El seremi de Justicia y Derechos Humanos, Rafael González, destacó el resultado del procedimiento señalando que "el Ministerio Público, en conjunto con la PDI, lideró un importante procedimiento (...) que significó un resultado exitoso en el sentido de que se logró detener a siete personas, uno de ellos en situación de flagrancia, y que obedece a un operativo que se venía desarrollando y planificando hace varios días, en el sentido de poder detectar robos y que permitió llevar a cabo esta incautación de elementos y la detención de estas personas que formaron parte de un grupo de personas que estaban desarrollando delitos en distintos sectores de nuestra región".

Cabe hacer presente que los ocho detenidos fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes para sus respectivas audiencias de control de detención. Mientras tanto, los elementos incautados serán sometidos a peritajes, un proceso que podría resultar clave para determinar si alguno de los detenidos tiene participación en otros delitos violentos y, particularmente, para establecer si existen conexiones con la investigación reservada por la balacera del 3 de junio en Rodelillo, tal como lo afirmaron durante la mañana, pero que recularon minutos más tarde.

PURANOTICIA