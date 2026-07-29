Gobierno Regional evalúa daños en escuelas de Valparaíso tras sistema frontal y anuncia apoyo para reconstrucción de Escuela Laguna Verde

Tras las intensas precipitaciones que afectaron a la región de Valparaíso, el gobernador regional Rodrigo Mundaca encabezó una serie de inspecciones en terreno para evaluar las condiciones de distintos establecimientos educacionales, con especial atención en aquellos que resultaron más afectados por el sistema frontal.

Uno de los puntos visitados fue la Escuela Intercultural Laguna Verde, recinto que sufrió graves daños estructurales que actualmente imposibilitan el retorno de los estudiantes a las aulas. Durante la inspección, la autoridad constató la presencia de acumulación de agua en patios, filtraciones en techumbres y altos niveles de humedad al interior de las salas de clases, situación que mantiene al establecimiento en una compleja condición.

Ante este escenario, el Gobierno Regional de Valparaíso coordinó acciones junto al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Valparaíso para disponer de recursos de emergencia destinados a la recuperación de la infraestructura escolar.

Al respecto, el gobernador Rodrigo Mundaca enfatizó que:

“Hemos estado revisando in situ los efectos que provocaron los frentes de mal tiempo en la Escuela Intercultural Laguna Verde. Nos parece fundamental concurrir como Gobierno Regional a apoyarla. Nos vamos con la tarea de seguir trabajando con los recursos de emergencia que el Gobierno Regional tiene a disposición del territorio. Esta escuela no es solo un espacio de transferencia de conocimiento y habilidades para la vida, también un espacio donde los niños pueden obtener una alimentación. No vamos a parar hasta poder recuperar esta escuela para la comunidad”.

Por su parte, el director ejecutivo (s) del SLEP Valparaíso, Miguel Solís, explicó las medidas que ya se encuentran en desarrollo para abordar la emergencia y avanzar en la reparación del recinto.

“El frente de mal tiempo ha sido especialmente duro con algunas comunidades educativas. El mismo día estuvimos en la Escuela Laguna Verde y pudimos levantar, junto a la directora y la comunidad educativa, los problemas que se habían generado ahí, una afectación fuerte a la infraestructura y materialidad de las salas. El gobernador ha presentado al COGRID la necesidad que se presenta la Escuela Laguna Verde. Estamos haciendo un análisis inicial y la hemos levantado a mercado público, de tal manera de tener los costos asociados”.

ESCUELA ÁRABE SIRIA

Durante la misma jornada, el gobernador regional visitó también la Escuela Árabe Siria, ubicada en el cerro Playa Ancha, establecimiento que permitió evidenciar un escenario distinto debido a las obras de conservación ejecutadas previamente con financiamiento del Gobierno Regional.

Según explicó la autoridad, estos trabajos permitieron que el recinto enfrentara de mejor manera las condiciones climáticas adversas, evitando daños mayores en su infraestructura.

“La Escuela de Árabe Siria es parte de un conjunto de escuelas que trabajamos en conservación y recuperación. Los niños hoy día estaban súper confortables en clases porque la escuela ya no se llueve”, destacó Mundaca.

En tanto, la directora (s) del establecimiento, Mariela Cataldo, valoró la inversión realizada y aseguró que las mejoras permitieron mantener las dependencias en buenas condiciones pese al sistema frontal.

“Nosotros tuvimos una inversión grande del Gobierno Regional. Nos hizo techos, cielos, pisos, y la verdad que esta vez nuestra escuela resistió de una manera increíble. Las salas están todas secas, no tuvimos ninguna filtración. Nuestros niños pueden venir a la escuela porque está en óptimas condiciones. Gracias al Gobierno Regional”.

PREOCUPACIÓN POR ESTUDIANTES

Pese a las buenas condiciones de la Escuela Árabe Siria, la comunidad educativa manifestó su preocupación por la baja asistencia de estudiantes provenientes del sector Laguna Verde, donde las consecuencias del sistema frontal continúan afectando la movilidad de las familias.

De acuerdo con la dirección del establecimiento, las malas condiciones de los caminos, afectados por barro y anegamientos, junto con los cortes de suministro eléctrico, han impedido que numerosos estudiantes puedan trasladarse hasta el recinto educativo.

Mariela Cataldo explicó que:

“Como escuela tenemos 195 estudiantes y 93 residen en Laguna Verde. Nosotros contamos con cuatro buses de acercamiento, pero solo 20 niños han llegado porque el resto de nuestros niños no pueden salir de sus casas porque el terreno está lleno de barro. Eso es lo más triste. Tenemos almuerzo, desayuno, pero los niños no pueden venir por el camino de la laguna que no les permite acceder a los buses de acercamiento. Tampoco hemos podido tener comunicación con esas familias, porque hay muchos que tampoco tienen luz en estos momentos. Nos tienen con una preocupación inmensa como comunidad”.

Frente a esta situación, las autoridades locales analizan medidas urgentes para mejorar la conectividad del sector y garantizar el traslado seguro de los estudiantes, además de asegurar la continuidad de los servicios de alimentación escolar para las familias afectadas.

PURANOTICIA