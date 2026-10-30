Gobierno Regional entrega recursos para renovar 137 taxis colectivos de las provincias de Valparaíso y Marga Marga

El Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso firmó 137 convenios con propietarios de taxis colectivos de las provincias de Valparaíso y Marga Marga, quienes recibirán aportes por $408,2 millones para renovar sus vehículos.

La jornada fue la última de las cinco ceremonias provinciales del programa «Renueva Tu Colectivo 2025», iniciativa que entrega aportes a propietarios que reemplazan sus vehículos antiguos por nuevos y que deben permanecer prestando servicios de transporte público durante al menos 48 meses.

El programa es ejecutado por el Gobierno Regional en coordinación con la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones y cuenta con financiamiento de la Ley N° 20.378 y para esta versión, contempló beneficiar a 288 taxis colectivos en 30 comunas de la región de Valparaíso, por un total de $878,4 millones.

Del total regional, 109 vehículos corresponden a la provincia de Valparaíso, con una inversión de $317,2 millones; y 28 a la provincia de Marga Marga, con aportes por $91 millones. La renovación permitirá incorporar vehículos que, en promedio, serán 12 años más nuevos que los actuales. Además, se sumarán siete taxis híbridos y cuatro eléctricos, mientras que el resto cumplirá con la norma de emisiones Euro 6.

A nivel regional, también se destaca la participación de 73 mujeres propietarias beneficiadas. Y en comparación con el año 2024, el programa aumentó en un 39% la cantidad de beneficiarios, pasando de 207 a 288 taxis colectivos, con un aumento en la ejecución presupuestaria de 58% a 79,9%.

El gobernador Rodrigo Mundaca señaló que “hemos destinado más de $800 millones, precisamente para entregar un subsidio que les permita a los trabajadores de taxi colectivos poder renovar su maquinaria, poder trabajar en mejores condiciones, disminuir también la emisión de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono en particular".

De igual forma, sostuvo que "el «Renueva Tu Colectivo» en esta ocasión tiene una noticia bien importante, que más del 25% de las personas que han accedido al subsidio son mujeres conductoras, que se ganan la vida precisamente de esta manera, y por tanto, lo que está haciendo el Gobierno Regional es precisamente cumpliendo con el propósito de contribuir al cambio climático, contribuir a la disminución de gases de efecto invernadero, pero también contribuir a mejorar las condiciones materiales de trabajo de quienes hoy día se desempeñan en esta labor que es tan importante en nuestra región. Este es un subsidio que llega a toda la región de Valparaíso, y por tanto, estamos contentos de poder entregar este subsidio”.

Asimismo, la máxima autoridad regional valoró que "vemos también la alegría de los conductores de recibir un aporte que es importante para renovar su fuente laboral y también confirmar, efectivamente, que este subsidio es un subsidio que es ampliamente esperado, que lo venimos trabajando desde que asumimos el Gore, desde el año 2021, y hoy día seguimos precisamente en esta senda tratando de mejorar las condiciones laborales de los conductores del transporte colectivo”.

PURANOTICIA