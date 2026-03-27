Gobierno Regional de Valparaíso respalda a alcaldes de Los Andes y San Felipe para concretar el Mundial Sub 17 de Vóleibol

La región de Valparaíso será protagonista de un importante evento deportivo internacional este 2026. Se trata del Mundial Sub 17 de Vóleibol Piso, Chile 2026, Volleyball Grirls U17 World Championship, que contará con sedes en las ciudades de San Felipe, Los Andes y Santiago.

El Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso está apoyando a los alcaldes de las comunas del Valle del Aconcagua para materializar el desarrollo de este evento deportivo, a través de una alianza público - privada que permita a las comunas sedes contar con todos los elementos necesarios para albergar a las delegaciones de deportistas y el desarrollo de los encuentros.

El gobernador Rodrigo Mundaca señaló que “estamos trabajando de manera colaborativa para hacer realidad la presencia de las delegaciones que van a participar en el mundial juvenil de vóleibol, y que nuestra región va a tener dos sedes, la sede San Felipe y la sede Los Andes. Esto es tremendamente importante, porque como hemos dicho siempre, el deporte es una de las piedras angulares del buen desarrollo y que mejor que tener a los mejores exponentes del vóleibol juvenil en nuestra región, en estas dos comunas que son tan relevantes para la región".

De igual forma, sostuvo que "nosotros como Gobierno Regional tenemos un compromiso con el deporte y con la realización del mundial juvenil de vóleibol en nuestra regióny en estas dos sedes. Vamos a tener seis representantes de distintos países, en San Felipe y seis delegaciones representantes en Los Andes. Vamos a tener 12 delegacionesque van a participar de este mundial, por tanto este compromiso público- privado va a ser fundamental para materializar esto que todavía sigue siendo un sueño, pero no tengo ninguna duda que los sueños se cumplen y vamos a tener el mejor mundial de vóleibol en nuestra región”.

El mundial, organizado por la FEVOCHI y la FIVB, se llevará a cabo del 6 al 16 de agosto de 2026 y contará con la presencia de 24 selecciones juveniles de los cinco continentes, y serán 12 las delegaciones que se alojarán y disputarán partidos en las comunas de San Felipe y Los Andes.

La alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, señaló que “saber que el Gobernador está con una disposición excelente de poder apoyar este mundial de vóleibol Sub17 que se va a llevar a cabo en Los Andes y San Felipe. Para nosotros esta reunión dio luces de distintas alternativas de trabajar en conjunto para obtener fondos, de lo que significa toda una inversión para poder contar con todos los elementos de alojamiento, alimentación de estas jóvenes que van a estar en nuestras comunas y que van a representar Aconcagua, y a todo el mundo a través de este campeonato mundial”.

Por su parte, el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, comentó que “este es un tema muy importante para la región, para el país, pero particularmente para dos comunas de la región de Valparaíso. Sabemos que vivimos momentos complicados del punto de vista financiero de nuestro país, sabemos que hay dificultades presupuestarias, pero lo más importante es que sabemos que existe la voluntad política de trabajar en equipo. Vamos a golpear todas las puertas del ámbito privado y el ámbito público para que este mundial, que es un hecho inédito para la región de Valparaíso, y particularmente del Valle del Aconcagua, se concrete”.

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