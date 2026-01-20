Gobierno Regional de Valparaíso inicia campaña solidaria para apoyar a las regiones de Ñuble y Biobío afectadas por incendios

Ante los devastadores incendios que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, el Gobierno Regional de Valparaíso, inició una campaña solidaria para la recolección de donaciones, las que serán enviadas a las zonas siniestradas.

En particular, se recibirá agua y útiles de aseo personal, los que serán recepcionados en el Edificio Esmeralda, ubicado en calle Bellavista 660, Valparaíso, inmueble que ha sido habilitado como centro de acopio, a partir del 20 hasta el 26 de enero, entre las 9:00 y las 18:00 horas.

Al respecto, el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca señaló “la región de Valparaíso ayuda al sur, en particular, a las regiones de Ñuble y Biobío, a propósito de los lamentables incendios que han cobrado vidas humanas, que han destruido y arrasado miles de hectáreas.

A partir del 20 de enero, en el edificio ubicado en Bellavista 660, al frente de la plaza Cívica, estaremos recibiendo donaciones de agua y materiales de aseo durante toda esta semana. Para nosotros es muy importante expresarles solidaridad a las regiones que hoy día, producto de los incendios, cobran vidas humanas y sufren una situación extraordinariamente dolorosa.

Ustedes concurrieron a apoyarnos a nosotros los días 2 y 3 de febrero del 2024 cuando los incendios cobraron la vida de más de 138 vecinas y vecinos; así como recibimos la solidaridad en esos días, hoy día nosotros también, como región de Valparaíso, tenemos que estar a la altura de las circunstancias y entregar toda nuestra solidaridad”.

De acuerdo al último balance entregado por SENAPRED, hasta ahora se registran 20 personas fallecidas, 573 personas albergadas, 19 albergues operativos, 7.079 personas damnificadas, 536 viviendas destruidas y 7 con daño menor.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, decretó Estado de Excepción Constitucional y, adicionalmente, Zona de Catástrofe para la Región de Ñuble y las comunas de Penco, Tomé y Concepción. Además, se decretó Alerta Sanitaria para las regiones de Ñuble y Biobío, lo que otorga atribuciones extraordinarias a las dos subsecretarias del Ministerio de Salud.

