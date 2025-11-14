Gobierno Regional de Valparaíso entregó dos camiones aljibe para Bomberos de Nogales y un bus para el Municipio de Olmué

El Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso concretó la entrega de dos iniciativas en las comunas de Nogales y Olmué, financiadas mediante recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

En primera instancia, se hizo entrega en Nogales de dos nuevos camiones aljibes de gran caudal para el Cuerpo de Bomberos de la comuna, cuya inversión, ejecutada a través del subtítulo 29 del FNDR, supera los M$700 de pesos.

Sobre estos vehículos, el gobernador Rodrigo Mundaca señaló que "esta entrega de dos camiones aljibes de alto caudal va a reforzar las labores de la segunda y tercera compañía de la comuna de Nogales. Me parece que es tremendamente importante y es un reflejo inequívoco de nuestro compromiso con Bomberos, con los bomberos de la comuna de Nogales, porque, objetivamente, cuando uno apoya a bomberos también está trabajando en pos de la seguridad de nuestros vecinos y vecinas".

Por su parte, la alcaldesa de Nogales, Leslie Pacheco, recalcó que "estamos muy contentos con la entrega de estos camiones de alto caudal que van a ser un aporte importante para nuestras compañías de bomberos, ya que los años anteriores hemos tenido incendios de gran magnitud. Así que creo que estos camiones, que abarcan 20 mil litros cada uno, creo que van a ser importantísimos para nosotros".

Estos vehículos, entregados en el Cuartel de la 1ª Compañía del Cuerpo de Bomberos, permitirán reforzar la autonomía operativa y mejorar la capacidad de respuesta ante incendios y emergencias, beneficiando directamente a 22.120 habitantes.

El presidente regional del Cuerpo de Bomberos, José Molina, destacó que "hoy día nuevamente el Gobierno Regional ha cumplido su palabra: ha entregado algo que era una gran necesidad que tenemos acá en la comuna de Nogales, que tiene puntos que son muy complejos, especialmente en el tema de agua, y que hemos sufrido constantes situaciones en la época de incendios forestales. Hoy día se cumple este proyecto y la felicidad de los bomberos y la comuna, porque, en la medida que nos entregan las herramientas para poder trabajar, podemos cubrir las necesidades de la comuna".

NUEVO BUS PARA OLMUÉ

Posteriormente, en Olmué, se hizo entrega a la Municipalidad de un moderno bus para garantizar accesibilidad universal, comodidad y eficiencia de traslado de sus habitantes. Esta iniciativa fue financiada mediante la Circular 33 del FNDR y contó con una inversión de 340 millones de pesos.

Respecto a esta entrega, el gobernador Mundaca detalló que “acabamos de entregar un bus de alta tecnología para organizaciones sociales, comunitarias de la comuna de Olmué, tiene una capacidad de 45 pasajeros, accesibilidad universal, baño, aire acondicionado,televisores, portal para cargar celulares. Estamos muy contentos porque esta iniciativa, de las tantas que hemos financiado en la comuna de Olmué, se pone a disposición de las personas que más lo necesitan”.

Este vehículo permitirá fortalecer el parque vehicular comunal, ampliar la cobertura de traslados comunitarios y optimizar labores municipales vinculadas al apoyo social y actividades locales.

Eliana Farías, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Olmué, comentó que “somos 42 socios y vamos a inaugurar el bus que recién estamos recibiendo. El viaje inaugural se hace el martes 18 y vamos a ir en un viaje cultural, político y con fraternidad a la ciudad de Valparaíso. Vamos a ir al Museo La Sebastiana, vamos a tener una reunión conversatorio con el Gobernador y vamos a recorrer sitios importantes y turísticos de la zona de Valparaíso. Estamos muy contentos de haber sido asignados como inauguradores de este autobús, que es un anhelo de mucho tiempo”.

