Gobierno Regional de Valparaíso destina más de $338 millones para fortalecer la gestión de residuos y reciclaje en Quillota

Más de $1.366 millones en inversiones financiadas a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) destinó el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso a dos iniciativas que buscan mejorar la gestión de residuos, fomentar el reciclaje y renovar infraestructura urbana en la comuna de Quillota.

Una de las principales iniciativas corresponde a la adquisición de nuevo equipamiento para fortalecer la gestión de residuos sólidos, proyecto que significó una inversión superior a los $338 millones y que se enmarca en el Plan Estratégico Regional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables (PER) del Gore.

Los recursos permitieron incorporar un camión ampliroll, tres bateas de 30 metros cúbicos, ocho puntos limpios móviles y un camión 3/4, equipamiento que permitirá reforzar las capacidades municipales para la recolección, transporte y manejo de residuos sólidos en distintos sectores de la comuna.

En el caso de los ocho puntos limpios móviles, cada uno contará con 16 aperturas y 17 contenedores plásticos de 360 litros, generando espacios para la recepción diferenciada de residuos y acercando alternativas de reciclaje a vecinos de Quillota.

Durante la inauguración, el gobernador Rodrigo Mundaca, señaló que “este camión ampliroll y estos ocho contenedores forman parte de las 22 iniciativas que están contenidas en la Estrategia Regional de Manejo Integrado de Residuos Sólidos Domiciliarios. Es nuestro primer proyecto y la verdad que esto confirma nuestro compromiso con el medioambiente, nuestro compromiso con el reciclaje, con una práctica cultural que es tremendamente importante y relevante".

Asimismo, destacó que "el poder separar en origen lo que es orgánico de inorgánico, también nos contribuye a aliviar precisamente la presión que se ejerce sobre los rellenos y además es un tema cultural que hoy día tiene que instalarse con mucha fuerza y se instala desde acá, desde la provincia de Quillota y en particular desde la comuna de Quillota. Es nuestra primera inauguración de esta naturaleza. Muy, muy contento de poder contribuir al bienestar de las personas”.

Por su parte, el alcalde de Quillota, Luis Mella, comentó que “este es un gran proyecto que tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con algo que la gente siempre nos pide, cómo cuidamos el medio ambiente, cómo incentivamos el reciclaje, cómo podemos ir separando en el origen. Gracias al Gobierno Regional y a este proyecto, vamos a tener ocho de estos mismos en distintos sectores de la ciudad, donde la gente fácilmente va a poder dividir, separar la basura o los residuos. Vamos a iniciar el reciclaje y uno de ellos esperamos instalarlo en nuestra Plaza de Armas".

Además, el jefe comunal sostuvo que "tres contenedores que van a estar ubicados en distintos lugares, van a ir cambiando según el día y, por lo tanto, la gente y las poblaciones van a poder también dejar los residuos que no se lleva el camión de la basura. Por último, el camión que manipula y maniobra todo este manejo y también una camioneta. Así que estamos contentos. Este es un gran paso en el proceso de mejorar calidad de vida y llevar bienestar a nuestra gente”.

RENOVACIÓN DE CALLES

La jornada también contempló la inauguración de obras de conservación de infraestructura vial y peatonal en dos calles emblemáticas de Quillota: Manuel Rodríguez y O’Higgins.

El proyecto, financiado igualmente mediante el FNDR del Gobierno Regional, contempló una inversión superior a los $1.028 millones para la reposición de calzadas, aceras y soleras, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial y peatonal.

En calle Manuel Rodríguez se intervinieron cerca de 204 metros lineales, con la reposición de más de 2.400 metros cuadrados de aceras y calzadas, además de 408 metros lineales de soleras.

En tanto, en calle O’Higgins, entre Yungay y Alberdi, los trabajos abarcaron un tramo de 842 metros lineales, donde se renovaron más de 8.000 metros cuadrados de aceras y calzadas, junto con 1.684 metros lineales de soleras.

Las obras permitieron recuperar infraestructura que presentaba desgaste y deterioro, mejorando los espacios de desplazamiento para peatones y vehículos.

Con ambas iniciativas, el Gore de Valparaíso busca fortalecer tanto el equipamiento municipal destinado a la gestión de residuos como la infraestructura urbana de Quillota, mediante proyectos financiados con recursos del FNDR.

PURANOTICIA