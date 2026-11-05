Gobierno Regional de Valparaíso aprueba millonaria inversión para proyectos culturales, sociales, deportivos y ambientales

El Gobierno Regional de Valparaíso (GORE) dio a conocer los resultados del Concurso de Vinculación con la Comunidad 2026, correspondiente a su Línea 1: Alcance Regional. La iniciativa, dirigida a organizaciones privadas sin fines de lucro y financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 8%, contempla una inversión total de $1.313.239.672, aprobada por el Consejo Regional (CORE). En total, se recibieron 117 postulaciones, de las cuales 43 obtuvieron una recomendación técnica favorable: 22 corresponden al área cultural, 9 al ámbito social, 9 al deportivo y 3 al medioambiental.

Al respecto, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, destacó el alcance territorial de los recursos y el impacto que tendrán las iniciativas seleccionadas:

“Hoy informamos la selección y el financiamiento de 43 iniciativas, por 1.313 millones de pesos, que van a beneficiar a 88.781 personas. Son proyectos que están distribuidos en todas las provincias de la región, son proyectos de cultura, proyectos sociales, proyectos de deporte, proyectos de medio ambiente, y que da cuenta efectivamente del compromiso que tiene el Gobierno Regional con las organizaciones privadas sin fines de lucro”.

Asimismo, la autoridad relevó la incorporación de las zonas insulares de la región, destacando especialmente el financiamiento de iniciativas en Rapa Nui:

“Aquí hay proyectos que son muy emblemáticos, de hecho tenemos tres proyectos en Rapa Nui, que los vamos a formalizar en nuestro viaje la próxima semana, y, por tanto, esto dice relación precisamente con que lo que decimos siempre, nadie queda atrás, y que para nosotros la cultura, el deporte, el medio ambiente, los sociales, son temas tremendamente relevantes; así que esto nos tiene muy contentos porque da cuenta de que el Gobierno Regional de Valparaíso, cumple”.

Tras la ratificación de los resultados, estos serán publicados oficialmente en la plataforma web del Gobierno Regional. Además, las organizaciones postulantes recibirán una notificación a través de correo electrónico y contarán con un plazo de cinco días hábiles para presentar apelaciones, en caso de tener observaciones respecto del proceso de evaluación. De esta manera, se busca dar continuidad al trabajo colaborativo entre el Gobierno Regional y las organizaciones de la sociedad civil.

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