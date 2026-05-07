Gobierno Regional de Valparaíso alista entrega del nuevo Centro Cultural de La Calera

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, visitó junto al alcalde de La Calera, Johnny Piraino, el renovado Centro Cultural La Calera, cuyas obras cuentan con una importante inversión por parte del Gobierno Regional (Gore) y que prontamente será entregado a la comunidad de esta ciudad de la provincia de Quillota.

El proyecto, denominado “Habilitación Centro Cultural La Calera”, cuenta con un 100% de avance físico, con instalaciones y servicios básicos operativos, incluyendo la ejecución completa del empalme eléctrico y obras asociadas. Posee cerca de 2.000 m² construidos, donde se emplaza un salón auditorio, biblioteca, galerías para exposiciones y salas multipropósitos, entre otros espacios que permitirán albergar diversas presentaciones de arte, espectáculos y cultura.

Mundaca señaló que “cuando me tocó asumir la primera vez, el 14 de julio del 2021, al poco tiempo de andar conocí este centro cultural que estaba abandonado. Es un sueño del año 2008, y hoy día verlo concluido es algo muy gratificante. En la práctica, este es un reflejo inequívoco del compromiso que tiene el Gore de Valparaíso, que me toca conducir y liderar, con la cultura. Hoy día contar con una instalación de esta magnitud, donde hay una gran inversión por parte del Gore, confirma y le da certeza a lo que hemos dicho siempre: hacer de la región de Valparaíso una región de derechos”.

Estas obras contaron con una inversión total de $4.390 millones, que considera un alto aporte del Gore de Valparaíso, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, por $3.720 millones, a los que se suman $670 millones por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, además de recursos complementarios municipales.

Ahora, tras más de 15 años de espera, la comunidad de La Calera podrá contar con un renovado espacio de encuentro y cultura.

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