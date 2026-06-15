Gobierno Regional compromete nuevas acciones para impulsar recuperación de los tradicionales ascensores de Valparaíso

La recuperación de los ascensores de Valparaíso volvió a instalarse en la agenda regional luego que el gobernador Rodrigo Mundaca encabezara una inspección en terreno junto a representantes municipales, de organizaciones ciudadanas y vecinos para evaluar el estado de funcionamiento de estos históricos medios de transporte.

La visita consideró un recorrido por siete de los nueve ascensores que actualmente son propiedad del Gobierno Regional y que se encuentran entregados en comodato a la Municipalidad de Valparaíso. En la instancia fueron revisados los ascensores Villaseca, Artillería, Concepción, Florida, Mariposa, Monjas y Larraín, analizando tanto las condiciones de su infraestructura como los proyectos asociados a cada uno de ellos.

La actividad contó con la participación de integrantes de la Asociación de Usuarios de Ascensores de Valparaíso (Ascenval), vecinos y representantes municipales, quienes plantearon diversas inquietudes relacionadas con la seguridad, el funcionamiento y la recuperación de estos tradicionales sistemas de transporte.

Tras el recorrido, el gobernador Mundaca destacó que "hemos verificado in situ el estado en el cual se encuentran. Los ascensores son propiedad del Gobierno Regional desde el año 2021 y se encuentran en una figura de comodato con el Municipio de Valparaíso y para nosotros es un medio de transporte y movilidad tremendamente importante para nuestra región y particularmente para Valparaíso".

"No solamente son un medio de transporte y movilidad, también son parte del patrimonio regional. Hemos suscrito un compromiso para impulsar iniciativas que disminuyan las incivilidades que le den certezas de seguridad a quienes habitan en torno a estos ascensores y para poner marcha estos ascensores. Hoy es fundamental no seguir dando explicaciones, hay que aplicarse, hay que trabajar colaborativamente con el municipio de Valparaíso porque son un medio de transporte esencial, necesario para nuestras comunidades", complementó la autoridad.

De igual forma, el Gobernador Regional manifestó que "hemos estado en terreno durante gran parte del día, y creo que esta forma de trabajo en terreno, colaborativamente con quienes conocen el territorio es fundamental. Es fundamental recuperar los ascensores no sólo para la ciudad de Valparaíso, los ascensores hay que recuperarlos para Chile porque son parte de su identidad, de su patrimonio".

Desde el Gobierno Regional señalaron que, tras la inspección, se acordó fortalecer el trabajo coordinado con el Municipio de la Ciudad Puerto y las organizaciones vinculadas a la materia, con el propósito de impulsar medidas que permitan mejorar la seguridad, reforzar el seguimiento de los proyectos en ejecución y avanzar en la puesta en servicio de estos emblemáticos medios de transporte comunales.

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