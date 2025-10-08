Gobierno refuerza fiscalizaciones y monitoreo tras nuevos casos de intoxicación en escolares de Quintero y Puchuncaví

Frente a los nuevos episodios de afectación a la salud que se han presentado en comunidades escolares de Quintero y Puchuncaví, la Delegación Presidencial para la zona informó que, en coordinación con diversas autoridades sectoriales, han estado en constante monitoreo de la situación y han aumentado las fiscalizaciones.

Esto –según indicaron– con el objetivo de dilucidar las causas de estos episodios, tal como lo dio a conocer el delegado presidencial Cristian Cáceres, quien sostuvo que "como Gobierno estamos preocupados y ocupados porque sabemos que la gente espera respuestas de nuestra parte. En eso estamos trabajando intensamente".

En cuanto a las labores que se han desarrollado en la zona durante los últimos días, se informó de un copamiento de fiscalización, en el que participó la Superintendencia del Medio Ambiente, Seremi de Salud, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y la Capitanía de Puerto de Quintero.

De igual forma, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Costa Central realizó inspecciones en los establecimientos educacionales afectados.

En segundo lugar se ha realizado un monitoreo permanente, utilizando todas las estaciones de calidad del aire disponibles en las comunas, además de los equipos de medición especializados de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Además, los Servicios de Salud han estado en alerta y han dado atención a todas las personas afectadas, tanto en los recintos educacionales como en los centros de salud.

Asimismo, se han intensificado las coordinaciones intersectoriales para dar una respuesta oportuna a la ciudadanía, las que continuarán efectuándose diariamente.

Junto a ello, las autoridades de Gobierno señalaron que están trabajando en nuevas medidas, las que serán anunciadas prontamente, con el objetivo de abordar integralmente estos episodios y proteger la salud de la población.

“Queremos ser enfáticos en que como Gobierno seguimos en estado de alerta y no descansaremos hasta poner fin a esta situación. La salud de la población es una prioridad y seguiremos intensificando nuestro trabajo”, concluyó Cáceres.

PURANOTICIA