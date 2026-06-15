Gobierno reafirma respaldo a candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría del Tratado de Biodiversidad Marina en Alta Mar

El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó este lunes 15 de junio el compromiso del Gobierno con la candidatura para que la comuna de Valparaíso se convierta en sede de la Secretaría del Acuerdo BBNJ, sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales.

Este acuerdo, conocido también como el Tratado de Alta Mar, es una herramienta fundamental para la gobernanza oceánica y complementará otros instrumentos que se han desarrollado bajo la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La postulación de Valparaíso responde a la importancia que le otorga la política exterior del Estado de Chile al cuidado del océano, en seguimiento a una larga historia de contribuciones que ha hecho el país al Derecho Internacional del Mar.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, señaló que "esta es para nosotros una política de Estado. Para el Gobierno de Chile es de alto interés alcanzar este reconocimiento y realizaremos todas las gestiones para lograr los apoyos necesarios. Este compromiso es una confirmación a nuestra vocación marítima y preocupación por la biodiversidad”.

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast reafirma que Chile cuenta con fortalezas relevantes para convertirse en país anfitrión. La campaña se extenderá entre junio y diciembre, mientras que la decisión sobre la sede de la Secretaría Ejecutiva será adoptada por la Primera Conferencia de las Partes (COP1), en enero de 2027.

Chile cuenta con más de 70 años de experiencia como sede de organismos internacionales y un ecosistema científico oceánico de primer nivel para acoger el Acuerdo BBNJ. El establecimiento de su Secretaría en Valparaíso lo convertiría en el primer organismo de la ONU de membresía universal en América Latina.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, destacó que “para nosotros como Gobierno es de alto interés poder alcanzar este reconocimiento, instalando en nuestro país esta sede, que es una confirmación a nuestra vocación marítima y a nuestra preocupación por la biodiversidad”.

Asimismo, sostuvo que "ahora hay que esperar, porque la votación será el próximo año. Por eso nuestra Cancillería está realizando todas las gestiones diplomáticas para alcanzar este reconocimiento. Ya el Canciller ha socializado la postura de respaldo a los diferentes actores, incluyendo a los parlamentarios. Ojalá nos vaya bien y tengamos acá, en Valparaíso, esta sede, que sería un reconocimiento a nuestro compromiso con los océanos".

En tanto, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, afirmó que “valoramos y respaldamos la postulación de Valparaíso para convertirse en sede del Secretariado del Acuerdo BBNJ, un tratado histórico que fortalece la protección y el uso sostenible de la biodiversidad marina en aguas internacionales. Esta candidatura reconoce la vocación oceánica de nuestra región, el liderazgo que Chile ha demostrado en esta materia y el trabajo que realizan nuestras universidades, centros de investigación e instituciones vinculadas al mar”.

“Que Valparaíso albergue esta sede es una oportunidad única para proyectar a la ciudad como un referente internacional en ciencia y desarrollo, generando, además, nuevas oportunidades de cooperación, conocimiento y posicionamiento para la región y el país”, concluyó la vocera del Gabinete Regional.

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