Gobierno promete acelerar reconstrucción en Quilpué y enfrentar trabas que afectan a damnificados del megaincendio de 2024

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, visitó la comuna de Quilpué, donde recorrió sectores afectados por el megaincendio de febrero de 2024 junto a la alcaldesa Carolina Corti, autoridades locales y vecinos, en una jornada donde se prometió la presencia activa del Gobierno en la comuna, además de adoptar compromisos para destrabar procesos que por más de dos años han afectado a las familias damnificadas.

El secretario de Estado abordó los desafíos pendientes y comprometió medidas para acelerar los procesos, indicando que “hemos visto en terreno los avances, pero también los problemas que han existido, principalmente por la burocracia. Estamos identificando esos cuellos de botella para reducirlos y acelerar los procesos y por eso volveremos en dos semanas a revisar cómo avanzan las soluciones”.

Asimismo, Poduje valoró el trabajo conjunto con el Municipio, señalando que“vamos a seguir avanzando junto a la alcaldesa y los municipios de la región, para que las familias puedan recuperar sus viviendas lo antes posible”.

Desde la administración municipal se ha priorizado avanzar en el proceso de reconstrucción, con foco en las familias afectadas y en la coordinación con el nivel central para agilizar soluciones. En ese contexto, afirman que la visita refuerza el trabajo, el seguimiento en terreno y la necesidad de avanzar con medidas concretas.

La alcaldesa Corti comentó que “el ministro no solo vino, estuvo en terreno con nuestros vecinos enfrentando preguntas difíciles, entendiendo que cada familia vive una realidad distinta. Se ha comprometido con medidas concretas: en dos semanas más vamos a ordenar los procesos con las entidades patrocinantes y, además, tendrá presencia permanente en Quilpué cada dos semanas. Eso habla de una forma distinta de hacer las cosas, con empatía y desde el territorio”.

Durante la visita, las autoridades recorrieron viviendas en proceso y ya terminadas, donde los propios vecinos pudieron dar cuenta tanto de los avances como de las dificultades que han enfrentado en el camino hacia la reconstrucción.

Susy Jorquera, vecina de Valle El Monte, destacó que “mostramos los avances de nuestras casas, que son viviendas dignas, más amplias y mejor terminadas. Estamos contentas de volver a nuestro hogar y agradecidas de que el ministro y la alcaldesa estén acá viendo en terreno lo que hemos logrado y lo que se debe solucionar también”.

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