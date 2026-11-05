Gobierno presentó propuesta para destrabar paro de camioneros independientes en San Antonio que cumple ocho días

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó que se presentó un "marco de acuerdo" a la Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio (Agreporsai) para intentar poner fin al paro que se extiende hace ocho días.

La autoridad explicó que el acuerdo contempla eliminar los intermediarios y permitir que los transportistas negocien directamente con las empresas operadoras.

Ahora, el acuerdo deberá ser expuesto y sometido a consideración de las bases del gremio.

“Está el compromiso de todas las empresas que ellos sean directamente los operadores. Eso es una gran ganancia, es un triunfo para los subcontratistas”, sostuvo Millones.

El delegado explicó que “como todas las empresas son competidoras, va a ser individual, cada empresa se va a sentar, pero se fija un marco de acuerdo”.

Además, se estableció utilizar el Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), como referencia para reajustar los pagos.

Explicó que "ese indicador es objetivo respecto a la reajustabilidad. Por lo mismo es interesante que ellos se agrupen, se organicen, se presenten, y por tanto este índice de ajustabilidad partiría cuando ellos ya tengan el contrato".

En tanto, el presidente de la Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio (Agreporsai), Manuel Araya, valoró la propuesta, pero aclaró que tiene que ser consultada con sus representados. “Estamos contentos, pero esto debo conversarlo con mis bases. Debo conversarlo punto a punto y contarles lo que ocurrió en la reunión de hoy”, señaló.

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