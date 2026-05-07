Gobierno intenta frenar amenaza de conductores del Gran Valparaíso y delegado Millones apuesta que "no va a haber paro"

Las advertencias realizadas por conductores del transporte público del Gran Valparaíso respecto a una eventual paralización indefinida comenzaron a generar inmediatas repercusiones en autoridades regionales, quienes salieron a abordar el conflicto y a descartar, por ahora, un escenario de suspensión masiva del servicio de micros.

Cabe recordar que el gremio de choferes anunció que si el Ministerio de Transportes no entrega soluciones concretas antes del 18 de mayo respecto a compensaciones vinculadas al alza en el precio de los combustibles, se llevará a cabo un paro indefinido en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, lo que podría afectar a cientos de miles de usuarios del transporte público en la región.

La situación fue abordada por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien manifestó su confianza en que el conflicto no escalará hacia una paralización efectiva. “Yo estoy seguro que no va a haber paro. Lo hemos hablado, tenemos una mesa de trabajo en la región y con los ministerios de Transporte y Hacienda, para que eso no ocurra y que tiene que ver con la deuda que se mantiene con ellos”, sostuvo al término de la sesión del Gabinete Regional.

Asimismo, aseguró que el problema relacionado con el combustible recaería principalmente en los propietarios de las máquinas y no directamente en los conductores, ya que –a su juicio– "a ellos no les afecta el tema del combustible, porque lo hemos hablado con los dueños de las máquinas, que son los que soportan, y ahí empieza el problema de desregulación de contratos. Hemos hablado con todos los dueños de máquinas y los gremios, y no hay ánimo de un paro”.

En esa línea, el delegado presidencial insistió en que "esperamos que no termine en una detención (del servicio) porque afecta a todos los usuarios y yo espero que tengamos una tercera conversación con el señor Cantero y esto no termine en un conflicto porque tenemos los espacios y los diálogos. Si hubieran estado las puertas cerradas, uno podría comprender que hubiese un conflicto, pero eso no ha ocurrido”.

Por su parte, el seremi de Transportes de Valparaíso, Matías Valenzuela, también abordó el escenario y destacó que "la semana pasada se ha llegado a este acuerdo y efectivamente se logró contener lo que era el proceso de paralización. Ese fenómeno está dentro del proceso de un acuerdo, en el cual tanto a nivel central como a nivel regional, se está llevando a una implementación".

La autoridad regional explicó además que desde esta semana se encuentran trabajando en la ejecución de dichos compromisos. “Este trabajo de articulación, en conjunto con la Delegación, lo estamos realizando con los conductores. Si bien, se ha anunciado este paro para la semana del 18 de mayo, ya estamos en contacto y con las puertas totalmente abiertas para la comunicación con los conductores”, agregó.

Junto con ello, el seremi Matías Valenzuela precisó que "durante la próxima semana se irán haciendo las bajadas y también la articulación para la identificación de cuáles son las problemáticas que les aquejan a los conductores”.

PREOCUPACIÓN POR CONDUCTORES

En paralelo al conflicto relacionado con el eventual paro, las autoridades regionales también manifestaron preocupación por la situación de conductores sorprendidos manejando bajo el efecto de drogas, anunciando que continuarán realizándose controles preventivos en el transporte público del Gran Valparaíso.

“Eso es tremendamente preocupante. Lo que nos interesa, cuando un conductor es detenido y tiene una sanción porque no se puede conducir bajo el efecto de la droga, esa persona es despedida. Y dado a la informalidad de los contratos, esa persona no accede a un plan de rehabilitación. Entonces hemos trabajado con Senda, para que esa persona tenga acceso a cupos para ser rehabilitado”, indicó el delegado.

Asimismo, Millones anunció que "la Seremi de Salud nos va a acompañar en un plan de salud ocupacional porque hay una cantidad importante de patologías que se asocian a transporte público, entre esas la diabetes. Existiendo dispositivos públicos o municipales, no se usan, y nos interesa trabajar en salud ocupacional, es decir que ellos puedan acceder a los distintos consultorios para estos exámenes que permite determinar otro tipo de enfermedades”.

De esta manera, mientras los conductores mantienen el ultimátum fijado para el próximo 18 de mayo, las autoridades regionales buscan desactivar el conflicto mediante mesas de trabajo, coordinación con los ministerios involucrados y diálogo directo con representantes del gremio, intentando evitar una paralización que podría afectar significativamente la movilidad en el Gran Valparaíso.

PURANOTICIA