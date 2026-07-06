Gobierno impulsa plan habitacional en terrenos de Santo Domingo, Cartagena y San Antonio tras desalojo de la megatoma

El proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio continúa avanzando sin los incidentes registrados durante el primer procedimiento realizado a comienzos de este año. Luego que la semana pasada se iniciara la segunda etapa de la intervención, este lunes 6 de julio las labores se concentraron en el desarme de las últimas 30 viviendas emplazadas en el segundo polígono, etapa que, de acuerdo con las autoridades, debería concluir durante esta jornada y dar paso a la siguiente fase del operativo.

En ese contexto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, puso el foco en los desafíos que vendrán una vez concretado el desalojo en el cerro Centinela, especialmente considerando el déficit habitacional que enfrenta la provincia de San Antonio y el riesgo de que las familias vuelvan a instalarse en nuevos asentamientos irregulares si no cuentan con una alternativa habitacional transitoria.

La máxima autoridad de Gobierno en la región explicó que la situación habitacional de la provincia obliga a abordar el problema con una mirada de largo plazo, señalando que "tenemos un déficit de 13.000 viviendas y tenemos disponibles solamente para 6.000. Pero hay gente que lleva 20 años. Entonces, lo que se les ha planteado a los comités, a las cooperativas y a la senadora, es que hay que respetar las filas".

Asimismo, Manuel Millones indicó que durante la próxima semana se desarrollará una reunión ampliada para analizar mecanismos de solución para las familias afectadas y advirtió que "cuando tú desalojas el terreno de este privado, si no tienes un lugar donde se van a instalar provisoriamente o no cuentan con redes de apoyo, lo más probable es que termine en otra toma. Esto es parte de los hechos, es objetivo".

De igual forma, sostuvo que "por eso nos interesa transparentar las cifras de que 13.000 es el déficit en esa provincia y las últimas soluciones que ha pagado el Estado, vía Serviu y subsidio, ha ascendido a 2.000 UF. Así que estamos hablando de 80 millones de pesos por vivienda social. Y eso tiene que ver con la topografía y con un suelo muy arcilloso. Por eso es que tenemos que revisar la política habitacional".

En ese marco, explicó que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya elaboró un Master Plan que incorpora suelo disponible en Santo Domingo, San Antonio y Cartagena, con el objetivo de generar nuevos proyectos habitacionales para las más de 13 mil familias que actualmente presentan necesidades de vivienda en la provincia.

Respecto del avance del operativo, el delegado presidencial explicó que "vamos a continuar con el tercer polígono a partir del 20 de julio. Hemos pospuesto una semana el proceso, recordemos que la próxima semana está la Cuenta Pública del Senado y concurre el Presidente de la República, y eso significa disponer de efectivos, además de otros requerimientos que nos han hecho los comités, por lo tanto vamos a entregar una semana adicional para su reubicación y su reinstalación".

Cabe hacer presente que, además, en el perímetro intervenido se dispuso de un camión de apoyo para colaborar con las familias que requieran trasladar sus pertenencias o el material recuperable de las viviendas que están siendo desmontadas.

Finalmente, Millones realizó un balance del trabajo desarrollado durante esta segunda etapa del desalojo y señaló que "prácticamente no nos quedan más de 30 y esperamos que queden desarmados el día de hoy lunes. En el tercer polígono son 490 techos. Esos van a partir siendo desarmados el día 20 de julio".

Con el cierre del segundo polígono previsto para este lunes 6 de julio, las autoridades comenzarán a preparar la intervención del tercer sector de la megatoma, mientras continúan las gestiones para definir alternativas de reubicación de las familias y avanzar en una solución habitacional de largo plazo para una de las provincias con mayor déficit de viviendas a lo largo de toda la región de Valparaíso.

PURANOTICIA