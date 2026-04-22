Gobierno extiende pausa del tren Valparaíso-Santiago y prioriza iniciativa hacia La Calera: "Ese proyecto tiene una ventaja"

El proyecto de tren que busca conectar Valparaíso con Santiago parece haber quedado en una suerte de “stand by”, luego de que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, reiterara que, si bien la iniciativa tiene méritos, hoy no figura entre las prioridades inmediatas del Gobierno.

En el marco de su visita a la región, la autoridad sostuvo que “ese proyecto no tenía estudios específicos, ni de ingeniería básica, ni de ingeniería de detalle, por lo tanto, si bien es un proyecto que tiene su mérito para ser estudiado, en estos momentos hay que focalizar bien los recursos, priorizar bien los recursos públicos”.

En esa misma línea, el secretario de Estado enfatizó que “es un proyecto que tiene que seguir en el radar, por decirlo de alguna forma de lo que son los proyectos de Estado que trascienden el Gobierno, pero las fechas exactas yo creo que vamos a tener que esperar un poco al respecto. Puede tardar un poco respecto a las expectativas”.

Asimismo, reiteró que "es un proyecto que tiene sus méritos, pero con los recursos disponibles que tiene el Estado de Chile, en que múltiples proyectos compiten (...) donde hay otros proyectos en otras regiones que también tienen mérito y, en función de un análisis multisectorial, se van a definir las prioridades para ir avanzando en la conectividad para todo el país y en particular para las regiones de Chile".

El ministro también abordó directamente el origen de esta iniciativa, señalando que "la conexión Santiago - Valparaíso yo creo que va a tardar un poco más porque requiere avanzar en estudios que no existen. Reitero: fue un anuncio que se hizo en la anterior administración, pero sin tener los respaldos técnicos". No obstante a aquello, aseguró que "el proyecto de tren a La Calera tiene una ventaja" en comparación al otro.

Así es como, en contraste, De Grange destacó el avance del proyecto de extensión ferroviaria hacia Quillota, La Cruz y La Calera, precisando que "tiene una inversión de cerca de 800 millones de dólares que está avanzando más rápidamente y que está en proceso de evaluación, que es algo que se hace normalmente en proyectos que cuenta con inversiones importantes, de miles de millones de dólares".

Cabe hacer presente que este proyecto se encuentra actualmente a la espera de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la cual será sometida a votación el próximo martes 12 de mayo, cumpliendo con este paso clave para su materialización.

Por su parte, la presidenta del Directorio de EFE Valparaíso, María Beatriz Bonifetti, relevó la importancia de este hito, afirmando que "estamos esperando la RCA y eso es un punto de inflexión. Yo creo que teniendo esa resolución vamos a ir avanzando de manera mucho más decidida en las etapas que vienen”.

Así, mientras el tren Valparaíso-Santiago se mantiene en evaluación y con plazos más demorados que definidos, condicionado por la falta de estudios y la necesidad de priorizar recursos públicos, el proyecto hacia la provincia de Quillota aparece como la iniciativa más concreta en materia ferroviaria para la región, a la espera de definiciones ambientales que podrían destrabar su avance en el corto plazo.

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