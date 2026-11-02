Gobierno espera entregar recursos del plan Escudo de Barrio a municipios antes de fin de año en la región de Valparaíso

Los municipios de Valparaíso y Villa Alemana avanzan en la preparación de diagnósticos territoriales y planes de seguridad para acceder a los recursos del plan «Escudo de Barrio», iniciativa del Gobierno que busca reforzar la prevención del delito y recuperar espacios públicos. La expectativa del Ejecutivo es que los fondos estén en manos de los alcaldes antes de que termine diciembre.

Así lo informó la seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, luego de la visita que realizó a ambas comunas el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, quien sostuvo encuentros y actividades en terreno para abordar la implementación de esta iniciativa impulsada por el Presidente José Antonio Kast.

La vocera regional explicó que el proceso contempla un trabajo conjunto entre el Gobierno, los municipios, las policías y las comunidades, con el propósito de identificar las principales necesidades de cada territorio y definir las intervenciones que se ejecutarán en los barrios.

“Este es un trabajo que estamos impulsando como Gobierno, en coordinación con los municipios, porque la seguridad se construye en conjunto. Nuestra expectativa es que, de aquí a fines de diciembre, los recursos estén en manos de los alcaldes para que puedan ejecutar sus planes y reforzar la seguridad de sus comunas”, señaló la vocera regional.

En paralelo, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, solicitó mediante un oficio a los organismos involucrados desarrollar acciones dentro de sus respectivas competencias. Entre ellas se encuentran el levantamiento de información en terreno, la elaboración de diagnósticos territoriales y la presentación de planes comunales de seguridad, etapas que actualmente están en desarrollo.

La seremi Pérez sostuvo que los municipios tendrán un papel central en la definición de las medidas, debido al conocimiento que tienen de las necesidades y problemáticas de sus respectivos barrios. En ese contexto, mencionó que los recursos permitirán financiar iniciativas como cámaras de televigilancia, postes inteligentes y el refuerzo de la presencia preventiva.

“Estamos solicitando a los distintos alcaldes un plan detallado, porque son ellos los que conocen mejor cada uno de los barrios y las necesidades de sus vecinos. El subsecretario estuvo en terreno junto al municipio de Valparaíso, resolviendo dudas y avanzando en la implementación de esta iniciativa. Vamos a transferir recursos importantes para reforzar la seguridad en los sectores más críticos, con medidas concretas como cámaras de televigilancia, postes inteligentes y mayor presencia preventiva”, afirmó.

La implementación del plan «Escudo de Barrio» continuará con el trabajo entre los municipios, las policías y los organismos del Gobierno, mientras se completan los diagnósticos y las propuestas que permitirán definir las intervenciones en cada comuna.

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