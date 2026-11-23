Una combinación de fuerte oleaje y aumento en la intensidad del viento mantiene en alerta a la autoridad marítima en el litoral de la región de Valparaíso, donde las condiciones del mar representan un riesgo para quienes realizan actividades en las playas y sectores costeros.

Desde la Capitanía de Puerto de Valparaíso, el teniente segundo OM Eugenio Céspedes Rojas confirmó que el aviso de marejadas anormales continúa vigente y advirtió que se ha registrado un oleaje de mayor altura y menor período, condición que favorece la formación de rompientes en distintos puntos del borde costero.

El fenómeno de marejadas, en tanto, se extenderá hasta este lunes 23 y comprende el tramo entre Arica y el Golfo de Penas, además del archipiélago Juan Fernández. Su origen está asociado al paso de un sistema frontal en el hemisferio norte.

El jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de corbeta Ignacio Ojeda Horr, había advertido que este evento podría generar fuerte rompiente, sobrepasos y eventuales daños en infraestructura costera, especialmente en bahías abiertas hacia la dirección del oleaje.

Frente a estas condiciones, se recalcó en la importancia de mantener las medidas de seguridad, respetar las restricciones establecidas por la autoridad marítima y evitar aproximarse a sectores donde se produzcan rompientes.

De esta manera, la Armada reiteró que el autocuidado resulta fundamental para evitar accidentes y llamó a la comunidad a no exponerse innecesariamente a las condiciones adversas del mar.

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