Un operativo de búsqueda y rescate movilizó a personal de la Policía Marítima y equipos de emergencia hasta el sector de Caleta Vieja, en Cartagena, luego de que se reportara que un joven se encontraba en peligro de inmersión en el mar.

La emergencia fue comunicada a la Capitanía de Puerto de San Antonio, lo que motivó la activación de los protocolos correspondientes y el despliegue de la Lancha Patrullera Marítima LPM 4410, junto a funcionarios de la Policía Marítima.

En el procedimiento también participó el Grupo de Rescate Anfibio San Sebastián (GRASS), cuyos integrantes lograron encontrar el cuerpo sin vida del joven tras las labores de búsqueda desarrolladas en el sector.

Posteriormente, la unidad marítima realizó el traslado del cuerpo hasta la Caleta de la Lonja Pesquera, donde continuaron los procedimientos correspondientes.

Tras lo ocurrido, la Autoridad Marítima reiteró el llamado a la comunidad a evitar el ingreso al mar en sectores no aptos para el baño, respetar las recomendaciones de seguridad y verificar las condiciones meteorológicas antes de realizar actividades en el borde costero, con el objetivo de prevenir accidentes y evitar nuevas tragedias.

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