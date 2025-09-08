Gobierno espera antes de fin de año comprar terrenos para el nuevo Hospital Van Buren y poner en marcha el Hospital Marga Marga

En medio de la crisis hospitalaria que atraviesa la Quinta Región, marcada por la saturación de recintos y la creciente demanda ciudadana por más y mejor atención, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, detalló algunos avances concretos en proyectos largamente esperados por la comunidad de Valparaíso y el interior.

En ese sentido, la secretaria de Estado confirmó que durante este año se concretará finalmente la compra de terrenos para levantar el nuevo Hospital Carlos van Buren, iniciativa largamente esperada para rebajar la saturación que presenta actualmente el recinto que data de comienzos del siglo XX y que se emplaza en la San Ignacio 725.

En primer lugar, la titular del Ministerio de Salud sostuvo ante la prensa que "se sigue en el tema de la compra de terrenos. Eso no se ha detenido. Para adquirir un terreno –desde el punto de vista fiscal– se necesitan varios pasos. Hemos tenido algunos problemas con otros terrenos, como en el Hospital Zona Norte de Santiago, donde se había avanzado, pero finalmente hubo que retroceder a la búsqueda de terrenos".

En el caso de Valparaíso, expresó que "el terreno está identificado, ya se hicieron las tasaciones y lo que está en discusión es la tasación en relación a lo que Contraloría va a aprobar respecto al monto final que podemos pagar. Nosotros tenemos el monto reservado, pero necesitamos la autorización para la compra".

Luego, lo más importante: consultada acerca de la fecha en la que podría materializarse la compra del terreno para llevar a cabo posteriormente el proyecto de un nuevo edificio para el Hospital Van Buren, la ministra Aguilera aseguró que "los recursos no se pierden, se arrastran, pero nosotros esperamos que se concrete este año".

En paralelo, Ximena Aguilera informó que el Hospital Provincial Marga Marga, cuya construcción ya está finalizada, podría comenzar a recibir pacientes antes de fin de año. Si bien, la obra gruesa está concluida, aún restan procesos administrativos y la instalación de equipamiento para su plena puesta en marcha en Villa Alemana.

"Ese hospital esperamos inaugurarlo en esta administración. El hospital está terminado del punto de vista de la infraestructura, pero recordemos que los hospitales no es llegar y recibir las llaves, sino que empiezan todos los procesos de autorización y de pruebas, ya que son establecimientos complejos y hay que hacer prueba de todo y eso son varios meses", sostuvo la máxima autoridad del Minsal.

Luego, repasó que "la Seremi de Salud de Valparaíso tiene que dar la autorización sanitaria, el Municipio de Villa Alemana tiene que entregar la autorización municipal, y esperamos estar en condiciones de empezar a ocupar el hospital a fin de año".

Con estos anuncios, el Gobierno busca dar señales de avance frente a una de las principales demandas ciudadanas de la región: contar con hospitales modernos, con mayor capacidad y condiciones adecuadas para atender la creciente presión asistencial. Sin embargo, la complejidad de los procesos administrativos mantienen en vilo a las comunidades, que observan con expectativa –pero también con impaciencia– el cumplimiento de los compromisos asumidos para la red de salud pública regional.

PURANOTICIA