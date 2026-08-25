Gobierno entrega cuarta cuota del Bono Pesca en Caleta Portales de Valparaíso: 470 embarcaciones recibirán $100 mil

En el marco del plan “Chile Sale Adelante”, el Gobierno anunció el cuarto pago del Bono Pesca, beneficio extraordinario destinado a apoyar a los pescadores artesanales de Chile y así mitigar el impacto que ha generado el aumento del precio de los combustibles en este sector productivo.

En este contexto, autoridades regionales de Gobierno se trasladaron hasta la Caleta Portales de Valparaíso para reunirse con dirigentes del sindicato de trabajadores.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, explicó que “se va a beneficiar ahora, el 31 de agosto, a 470 embarcaciones. Son 6 meses, esta sería la cuarta cuota con un total hasta el momento cancelado,190 millones de pesos. Escogimos esta caleta porque es emblemática (…), es casi el 90% de los armadores de la región, es una cifra bien significativa que hayan recibido estos 100 mil pesos mensuales para ayuda a su actividad económica. Así que estamos muy contentos de acompañar a los dirigentes para hacer esta entrega de la cuarta cuota, de seis. Quedarían dos cuotas más para cerrar este aporte que ha hecho el Gobierno en la coyuntura económica en el alza del combustible”.

Por su parte, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, comentó que “es un beneficio que va directo al bolsillo de los pescadores para paliar el alza de los combustibles que representa alrededor de un 50% de los costos totales de la pesca artesanal. El gobierno del Presidente José Antonio Kast ha estado desde el minuto uno con los pescadores, preocupados de que esta ayuda sea constante y donde han sido seis meses de pago de este cupón de $100 mil, que se suma a otras ayudas como el cupón de gas licuado 27,000 y también la entrega del bono de recuperación en el caso de emergencia".

Asimismo, el director zonal de pesca, José Pedro Núñez, subrayó que “nosotros sabemos que esto es un paliativo. Nosotros sabemos que hoy día la pesca artesanal está enfrentando altos costos de operación y, por otro lado, está enfrentando precios bajos de su principal recurso que es la jibia. Así que este cupón es importante porque de alguna forma ayuda en esta cadena de costos. Pero,además, como nosotros sabemos que la pesca artesanal está enfrentando una situación del estado de catástrofe en que vivió toda la zona centro-sur, también la Subsecretaría de Pesca ha dispuesto que INDESPAentregue recursos para que puedan de alguna forma reparar los distintos daños que han sufrido las caletas a lo largo de Chile”.

Finalmente, el presidente de los pescadores artesanales de Caleta Portales, Pedro Tognio, señaló que “tuvimos una reunión con él y él intervino para que nosotros los pescadores recibiéramos este bono especial, que se recibe por embarcación. Así que feliz, porque así no uno apalea un poco los gastos que tenemos. Usted sabe que Caleta Portales ha sufrido mucho por los temporales grandes que han venido. Vean ustedes las grúas. También tenemos harto apoyo de la autoridad en estos momentos. que feliz, porque siempre nos están apoyando las autoridades, en especial el delegado”.

Cabe señalar que el beneficio se implementa mediante un cupón cargado en la CuentaRUT de BancoEstado del titular de la embarcación, o a través de otro mecanismo equivalente que se establezca en el convenio correspondiente. El cupón se puede utilizar exclusivamente para la adquisición de combustible.

PURANOTICIA