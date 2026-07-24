Gobierno entrega cerca de 10 mil bienes de ayuda a municipios de la provincia de Valparaíso tras paso de sistemas frontales

En el marco de la respuesta al sistema frontal que afectó a la región de Valparaíso, el Gobierno, a través de ayudas del Ministerio del Interior, realizó la entrega de cerca de 10 mil bienes de apoyo destinados a los municipios de la provincia de Valparaíso, con el objetivo de reforzar las labores de atención a las familias afectadas y apoyar las acciones de respuesta en los territorios.

En concreto, la ayuda consideró la distribución de 1.500 colchones, 3.000 frazadas, 1.500 kits de aseo para hombres, mujeres y niños, 120 bobinas y 3.000 sacos fluviales, insumos que permitirán atender las necesidades más urgentes de la población y fortalecer el trabajo preventivo y de mitigación que desarrollan los equipos comunales.

En ese sentido, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, detalló que "estamos entregando cerca de 10 mil bienes de apoyo a los municipios, entre colchones, frazadas, kits de aseo, bobinas y sacos fluviales, como una medida de adelantamiento que les permitirá contar con insumos disponibles para responder de manera rápida a las necesidades de la comunidad".

A ello agregó que "a esto se suma una inversión cercana a los mil millones de pesos destinada al despliegue de maquinaria en la región, lo que ha permitido apoyar a los municipios con retroexcavadoras, motoniveladoras, camiones, motobombas y otros equipos para habilitar caminos, enfrentar anegamientos y recuperar la conectividad. Nuestro compromiso es seguir trabajando coordinadamente para llegar con soluciones oportunas a cada uno de los territorios afectados".

Por su parte, el director regional de Senapred, Christian Cardemil, explicó que “toda esta ayuda es crucial porque permite, primero que todo, humanizar la experiencia del desastre. A veces estamos acostumbrados a hablar de 75.000 afectados, de 2.000 colchones, pero lo que estamos haciendo nosotros es entender que la experiencia del desastre la viven las personas, que son quienes más sufren. Llegamos con estos elementos de primera necesidad, que dicen relación con poder pernoctar de manera adecuada. No solamente son colchones; también son frazadas, sábanas y almohadas. Además, se entregan kits de higiene diferenciados por sexo y por edad, y, por supuesto, alimentos para dar una pronta respuesta a una necesidad vital como es la alimentación”.

Cabe hacer presente que esta entrega corresponde a una medida de adelantamiento de ayuda, permitiendo que los municipios cuenten con insumos disponibles para responder de manera oportuna ante eventuales requerimientos derivados de la emergencia, fortaleciendo así la capacidad de reacción y coordinación en el territorio.

PURANOTICIA