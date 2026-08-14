La Ligua cuestiona proyecto que permite caza de perros asilvestrados: "Matar no es una política pública responsable ni ética"

Un llamado a no avanzar con el proyecto de ley que permite la caza y control letal de perros asilvestrados o ferales realizó la Municipalidad de La Ligua, cuestionando que la eliminación de estos animales sea utilizada como mecanismo para enfrentar una problemática que afecta a distintas comunas del país.

A través de una declaración pública, el alcalde Patricio Pallares sostuvo que el control de la población de perros que deambulan sin supervisión debe abordarse mediante medidas de prevención y tenencia responsable, destacando las acciones que el municipio ha desarrollado durante los últimos años.

En ese sentido, la autoridad comunal planteó que la comuna ha optado por una estrategia que contempla esterilización, identificación mediante microchip, educación, fiscalización del abandono y coordinación con organizaciones de protección animal y la comunidad.

Entre las medidas implementadas, destacó que "nos adjudicamos recursos de la Subdere para realizar 1.500 esterilizaciones gratuitas con microchip incluido y contamos con Clínica Veterinaria Municipal en funcionamiento".

A ello se sumó que "estamos instalando casitas para perros comunitarios en distintos sectores de la comuna, contamos con una Ordenanza de Tenencia Responsable de Animales y hemos impulsado acciones concretas contra el maltrato animal".

Desde el municipio cuestionaron que la eventual autorización de la caza pueda convertirse en una herramienta de control de la población canina, advirtiendo que podría generar situaciones de abuso o confusión entre animales asilvestrados y perros con dueño.

En esa línea, el alcalde Pallares llamó a los parlamentarios, al Gobierno y a quienes participan de la discusión legislativa a evaluar alternativas distintas al control letal, indicando que "la solución a la problemática de los perros que deambulan sin dueño no puede ni debe ser su eliminación. Matar no es una política pública responsable ni ética".

El municipio afirmó que continuará promoviendo medidas vinculadas con la tenencia responsable, prevención del abandono y control de la población animal, defendiendo un enfoque que, según plantean, permita abordar el problema sin recurrir a la eliminación de los perros.

PURANOTICIA