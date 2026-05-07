Gobierno despliega Gabinete Regional en Viña del Mar y confirma helicóptero permanente para emergencias en Juan Fernández

Bajo la dirección del delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, y el jefe de la División de Gobierno Interior, Vicente Núñez, se llevó a cabo una nueva sesión del Gabinete Regional de Valparaíso en el auditorio del Campus Recreo de la Universidad de Viña del Mar . El encuentro reunió a un amplio espectro de actores políticos, incluyendo a los 21 seremis, 7 delegados provinciales, parlamentarios, consejeros regionales y alcaldes de las provincias de Valparaíso y Marga Marga .

El objetivo central de esta reunión fue establecer una interacción directa para resolver conflictos locales y facilitar la labor gubernamental en el territorio . Según explicó el delegado Millones, la disposición del equipo es total: “Nos hemos puesto a disposición de todas estas autoridades para relacionarnos y generar espacios de trabajo. Estoy muy contento que, en menos de dos meses de trabajo, tengamos este trabajo ya afiatado, desplegado, para enfrentar y para responder todas las preguntas que la comunidad pueda tener en cualquier área” .

La Seremi de Gobierno, Rosario Pérez, destacó que esta metodología de trabajo busca romper con el centralismo al trasladar las sesiones a las diversas provincias de la región, emulando las reuniones que el Presidente Kast ha sostenido en La Moneda con jefes comunales . “Es una instancia de diálogo, de articulación de las autoridades (...) porque los problemas de los habitantes de la región de Valparaíso no tienen color político y, por tanto, deben ser resueltos conversando, dialogando y sobre todo, escuchando” .

Por su parte, el mundo municipal valoró la apertura. Jorge Gil, alcalde de Olmué y presidente de la Asociación Regional de Municipalidades, agradeció la instancia de presentación del gabinete, señalando que: “Es muy importante que los administradores de cada comuna, en este caso los alcaldes, podamos estar también al servicio de lo que tienen ellos como programa de trabajo estos cuatro años” . Además, reafirmó el compromiso de los jefes comunales: “Somos la primera línea o la puerta de entrada del Estado. Por lo tanto, queremos ese trabajo colaborativo y estamos a disposición para que la región avance” .

Uno de los puntos más destacados fue el anuncio de gestiones realizadas junto a la Armada para disponer, por primera vez, de un helicóptero permanente en la Isla Juan Fernández . Esta medida permitirá el traslado de urgencia de pacientes desde el pueblo hacia el aeródromo —que solo es accesible por mar— y de ahí al continente, superando las críticas dificultades geográficas que históricamente han puesto en riesgo vidas humanas .

El alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, quien viajó desde el territorio insular especialmente para la sesión, calificó la noticia como un avance vital tras 16 años de precariedad post-tsunami : “Para nosotros este anuncio no es un simple hito, sino que es algo histórico en los cuarenta y cinco años que tiene nuestra comuna... si está malo el mar, no se puede sacar a la persona que está enferma” .

Durante la jornada, el Millones resaltó la importancia de las universidades locales para enfrentar crisis en salud, seguridad y medio ambiente . En particular, mencionó el desarrollo de programas de cuidados y un proyecto piloto de campos clínicos para personas postradas en conjunto con la casa de estudios anfitriona

El Gobierno Regional confirmó que el gabinete continuará su despliegue territorial . La próxima semana la sesión se trasladará a San Felipe y Los Andes, la subsiguiente a Quillota y Petorca, finalizando el ciclo en San Antonio . En esta última zona se realizará un comité policial especial con las más altas autoridades de Carabineros, PDI, Gendarmería y la Armada para abordar los focos delictuales de dicha provincia .

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