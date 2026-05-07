Gobierno despliega Gabinete Regional en Viña del Mar y confirma helicóptero permanente para emergencias en Juan Fernández

En una instancia calificada como histórica, el Ejecutivo inició un despliegue por las provincias de la región de Valparaíso, reforzando el trabajo colaborativo con alcaldes y parlamentarios en un encuentro realizado en el Campus Recreo de la Universidad de Viña del Mar.
Bajo la dirección del delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, y el jefe de la División de Gobierno Interior, Vicente Núñez, se llevó a cabo una nueva sesión del Gabinete Regional de Valparaíso en el auditorio del Campus Recreo de la Universidad de Viña del Mar
El objetivo central de esta reunión fue establecer una interacción directa para resolver conflictos locales y facilitar la labor gubernamental en el territorio
La Seremi de Gobierno, Rosario Pérez, destacó que esta metodología de trabajo busca romper con el centralismo al trasladar las sesiones a las diversas provincias de la región, emulando las reuniones que el Presidente Kast ha sostenido en La Moneda con jefes comunales
Por su parte, el mundo municipal valoró la apertura. Jorge Gil, alcalde de Olmué y presidente de la Asociación Regional de Municipalidades, agradeció la instancia de presentación del gabinete, señalando que: “Es muy importante que los administradores de cada comuna, en este caso los alcaldes, podamos estar también al servicio de lo que tienen ellos como programa de trabajo estos cuatro años”
Uno de los puntos más destacados fue el anuncio de gestiones realizadas junto a la Armada para disponer, por primera vez, de un helicóptero permanente en la Isla Juan Fernández
El alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, quien viajó desde el territorio insular especialmente para la sesión, calificó la noticia como un avance vital tras 16 años de precariedad post-tsunami
Durante la jornada, el Millones resaltó la importancia de las universidades locales para enfrentar crisis en salud, seguridad y medio ambiente
El Gobierno Regional confirmó que el gabinete continuará su despliegue territorial
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