Gobierno designa a Nerina Paz como nueva directora regional (s) del Serviu en Valparaíso tras la salida de Rodrigo Uribe

Un par de horas después que Puranoticia.cl informara la destitución de Rodrigo Uribe Barahona como director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en Valparaíso, la entidad dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) confirmó la noticia y anunció a la autoridad que asumirá de forma subrogante.

Cabe recordar que fue durante la mañana de este jueves cuando el ministro Carlos Montes le comunicó al entonces titular del Serviu que debía dejar su cargo. Y aunque los motivos se mantienen en reserva, extraoficialmente se indicó que estos tienen que ver con la lentitud en el proceso de reconstrucción tras el megaincendio.

La notificación –se presume– habría llegado por la vía del teléfono del correo electrónico, ya que Rodrigo Uribe durante la mañana de este jueves participó de una reunión de gabinete que encabezó el delegado presidencial Yanino Riquelme.

Respecto a la salida de este militante del Partido Socialista (PS), desde el Gobierno informaron que "durante esta jornada, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes Cisternas, solicitó la renuncia de Rodrigo Uribe Barahona, quien se desempeñaba como director del Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso".

Como se logra apreciar en las escuetas palabras del Ejecutivo, no se dieron a conocer los motivos que tuvo el secretario de Estado para adoptar tal decisión. Otro hecho que llama particularmente la atención es que en el comunicado no hubo el tradicional "agradecimiento" que realiza el Presidente Boric a quienes dejan sus cargos. Importante o no, es un hecho de la causa que vale la pena mencionar en esta nota.

Acerca de la autoridad que asumirá el Serviu en la Quinta Región, desde el Gobierno señalaron en este breve comunicado que "como subrogante en el cargo, asumirá desde este 24 de enero, Nerina Paz, quien actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Planes y Programas en la Seremi de Vivienda y Urbanismo".

De esta manera, se confirma que ad portas de cumplir dos años en el cargo, Rodrigo Uribe tuvo que hacer las maletas y dejar el cargo que –a nivel político regional– es reconocido como el segundo más apetecido, sólo detrás del titular en la Delegación Presidencial Regional; esto, por el presupuesto que maneja como por la gran cantidad de obras que pasan por dicho servicio que, ahora, tendrá una autoridad subrogante.

