Gobierno defiende viabilidad del Puerto Exterior de San Antonio y descarta riesgos: este martes se votará su aprobación ambiental

Las dudas surgidas en torno al financiamiento del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, también conocido como el megapuerto, encendieron las alertas en el mundo político y portuario luego de las declaraciones realizadas por el biministro de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y Obras Públicas (MOP), Louis de Grange, ante el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).

Esto, luego que diversos asistentes interpretaran que el Gobierno no tendría plena convicción respecto al impulso de una de las obras de infraestructura más esperadas y estratégicas para el país, especialmente en medio de la competencia logística y comercial que enfrenta Chile en el Pacífico sur.

El debate se produce justo en la antesala de una jornada clave para la iniciativa, ya que este martes 26 de mayo la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso (Coeva) deberá pronunciarse respecto al proyecto impulsado por la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), cuya inversión considera alrededor de USD 4.450 millones, tanto de aporte público (USD 1.950 millones) como privado (USD 2.500 millones).

Frente a este escenario de incertidumbre, Puranoticia.cl le consultó al delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, respecto al tema, señalando que “en una entrevista que se le hizo al Ministro, él ratifica la importancia que tiene para nosotros como Gobierno el puerto de San Antonio y los puertos en general".

A ello agregó que “este proyecto se vota mañana martes, así que no me puedo pronunciar en particular porque soy parte de esa votación y presido la institucionalidad". No obstante, aseguró que "ese proyecto no tiene ningún riesgo”.

Asimismo, el máximo representante del Presidente en la zona explicó que lo que ha develado el ministro de Grange "es lo que todos saben", y que "no es lo mismo tener un proyecto que se ha discutido por años, sin tener certeza jurídica alguna, que si finalmente se aprueba y tienes un documento que es la aprobación ambiental”.

"Es distinto conseguir el financiamiento, a través de un crédito internacional o fondo de la banca local para construir este megapuerto, teniendo la aprobación de la evaluación ambiental”, complementó Manuel Millones respecto al tema.

En esa línea, también sostuvo que “son distintos los escenarios y lo que ha dicho el Ministro, que es una verdad, ya que evidentemente es un proyecto que tiene un alto costo involucrado, de plata pública y plata privada y, por tanto, a partir de mañana, si finalmente se aprueba, se va a facilitar esa inversión”.

Quien también se refirió al tema fue el experto en asuntos portuarios, Carlos Mondaca, quien indicó en entrevista con Puranoticia.cl que “primero que todo, me gustaría escuchar a Louis de Grange hablar sobre el tema. Hasta ahora, lo que tenemos son actores que escucharon una exposición de él interpretando lo que él ha dicho".

De igual forma, expuso que "sin ponerlo en duda, creo que es lo suficientemente serio como para que lo queramos escuchar directamente desde él”.

Junto con ello, planteó que “yo creo que ahí vamos a tener una primera luz, seguramente en el marco de la Cuenta Pública, de la cual ya estamos ya en la cuenta regresiva”, y añadió que “también podría ser con la designación del nuevo directorio de la Empresa Portuaria de San Antonio y de Valparaíso, que deberían conocerse los nombramientos esta semana, de acuerdo a lo que normalmente pasa”.

También abordó el escenario estratégico de desarrollo portuario y manifestó que “el país tiene que crecer en lo portuario. Yo sostengo que hay que crecer”, precisando que “el tema está hoy día en definir quién crece primero: Valparaíso o San Antonio”.

En ese contexto, sostuvo que “son proyectos distintos y por eso también el valor distinto”, añadiendo finalmente que “lo que encarece el proyecto de San Antonio es que requiere obras de abrigo que no requiere el puerto de Valparaíso”.

Así, mientras el Gobierno insiste en que el Puerto Exterior de San Antonio sigue siendo una iniciativa prioritaria para el país, las interpretaciones surgidas tras la exposición del ministro Louis de Grange abrieron un debate respecto al nivel de convicción política y financiera que existe actualmente para concretar una de las obras portuarias más ambiciosas de Chile. Todo esto, además, en medio de una definición ambiental que podría marcar el futuro del proyecto y del desarrollo logístico nacional para las próximas décadas.

PURANOTICIA