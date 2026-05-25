Detectan graves fallas en viviendas reconstruidas en sector Lomas Latorre de Viña del Mar y ordenan investigación profunda

Nuevas denuncias por graves fallas constructivas en viviendas levantadas tras el megaincendio de febrero de 2024 volvieron a encender las alertas en Viña del Mar. Esta vez, los problemas fueron detectados en el sector Lomas Latorre, donde se hallaron deficiencias estructurales en inmuebles ejecutados en el marco de la reconstrucción.

La situación quedó al descubierto durante una visita inspectiva encabezada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien aseguró que mientras fiscalizaban obras en el sector, vecinos alertaron sobre problemas en viviendas construidas por la entidad patrocinante Innova Hogar y la constructora Kataskevi.

En ese contexto, el secretario de Estado sostuvo a través de sus redes sociales que “lo que vimos es totalmente inaceptable”, detallando que detectaron “problemas desde los cimientos, radieres con suples, fallas en junturas, vigas y rampas de acceso”, agregando que “estamos hablando de viviendas que deben entregar seguridad y dignidad a las familias y nuevamente vemos que esto no se cumple”.

Frente a este escenario, el arquitecto de profesión informó que instruyó el envío de equipos técnicos de la Ditec, desde Santiago, para realizar estudios en profundidad y revisar cada uno de los casos denunciados, además de anunciar que exigirán “explicaciones y responsabilidades a quienes ejecutaron estas obras”.

Asimismo, la autoridad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo advirtió que “la reconstrucción no puede hacerse de cualquier manera”, subrayando que “las familias merecen soluciones definitivas, seguras y bien construidas”.

Tras la visita ministerial, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, también abordó la grave denuncia dada a conocer, afirmando que estas no serían casos aislados, ya que “tenemos otras denuncias de otras situaciones que se han construido, al ministro le corresponderá identificar el lugar, pero también desde el punto de la materialidad”, añadiendo que “por eso ha ordenado una investigación profunda y se ha recabado la información por las denuncias”.

La autoridad regional explicó que “las denuncias que se han aportado al Ministerio de Vivienda dan cuenta que en distintos sectores de la región, construcciones que se han hecho por parte del Estado tienen problemas de calidad”, precisando que los estudios técnicos determinarán el nivel de afectación de las viviendas observadas.

En esa línea, Millones indicó que “el estudio determinará cuál es la gravedad de esas viviendas, si tendrá que ser un desarme parcial, si hay boletas de garantía y si están recepcionadas o no”, sentenciando finalmente que “eso se va a hacer en cada caso particular, pero eso será durante los próximos días con el ministro”.

De esta manera, las nuevas denuncias surgidas en Lomas Latorre de Viña del Mar ampliaron las preocupaciones respecto a la calidad de algunas obras ejecutadas en el marco de la reconstrucción en la comuna, abriendo además una revisión técnica que podría extenderse a otros sectores de la región de Valparaíso.

PURANOTICIA