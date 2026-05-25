Municipio de Valparaíso atribuye fallas registradas en el Mercado Puerto a copropiedad y confirma normalización del recinto

Un complejo fin de semana vivieron los comerciantes del Mercado Puerto de Valparaíso, luego de que un corte de agua obligara al cierre anticipado del inmueble entre el viernes y el sábado. La situación afectó las ventas en días clave para el comercio local tras el feriado del 21 de mayo, generando profunda indignación entre los locatarios, quienes apuntaron sus críticas hacia la gestión municipal por la falta de aviso previo.

Ante los reclamos, la Municipalidad de Valparaíso emitió un comunicado oficial para aclarar el origen de los desperfectos y delimitar las responsabilidades del mantenimiento del tradicional recinto.

PROBLEMAS TÉCNICOS

Desde la casa consistorial explicaron detalladamente la cronología de los hechos, argumentando que se trató de eventos fortuitos que requirieron atención inmediata.

"Durante el fin de semana se registraron inconvenientes técnicos asociados al sistema de funcionamiento del recinto. El día viernes fue necesario cerrar anticipadamente, a las 14:00 horas, debido a trabajos de mantención en el sistema de bombas de agua. Posteriormente, el sábado se produjo una falla en uno de los sensores de estas bombas, situación que obligó nuevamente al cierre temporal del espacio", explicaron desde el municipio.

Asimismo, la piedra de tope de la discusión se centró en quién debe velar por estos arreglos. Frente a esto, el municipio subrayó un punto clave:

"Es importante señalar también que, el sistema de bombas de agua depende de la copropiedad del recinto y no de la administración municipal".

A pesar de no ser una responsabilidad directa de la alcaldía, el comunicado enfatizó que se gestionó asistencia rápida: "La empresa encargada de realizar las mantenciones, proveniente de Santiago, concurrió de urgencia durante la jornada del sábado para solucionar el problema".

MALESTAR EN LOS PASILLOS

La explicación de la emergencia contrasta con la versión de los comerciantes, quienes acusaron una nula planificación. Rosa Clovares, de la tienda "El Rincón de Roisita", relató las dificultades que enfrentaron el viernes:

"Nosotros llegamos a trabajar el viernes y poco antes de las 13:00 horas nos avisan que a las 14:00 tenemos que retirarnos, que va a haber unos trabajos en la bomba de agua, sin previo aviso. O sea, no nos avisaron antes".

La persistencia de la falla del sábado, debido al desperfecto del sensor que recién se resolvió pasadas las 15:00 horas, impidió la apertura en una jornada de alta afluencia turística. Respecto a la comunicación con los afectados, la municipalidad se defendió asegurando que todo "fue informado de forma presencial y vía correo a todos los locatarios del Mercado Puerto".

MONITOREO Y NORMALIDAD

Tras las intensas faenas técnicas del sábado por la tarde, el suministro y flujo de agua quedaron completamente restablecidos. Esto permitió que el Mercado Puerto reabriera sus puertas con total normalidad durante la jornada del domingo.

Finalmente, desde la Municipalidad de Valparaíso aseguraron que mantendrán la atención sobre el inmueble para evitar nuevos contratiempos:

"Como municipio, continuamos monitoreando permanentemente las condiciones operativas del recinto y trabajando para garantizar el correcto funcionamiento de este importante espacio para locatarios, vecinos y visitantes".

PURANOTICIA