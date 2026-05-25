Declaran Alerta Temprana Preventiva para Juan Fernández ante pronóstico de precipitaciones y viento

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) Valparaíso, declaró Alerta Temprana Preventiva para la comuna de Juan Fernández por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la comuna de la región de Valparaíso:

Viento normal a moderado (25 – 40 rachas 70 km/h) desde este martes al miércoles 27.

(25 – 40 rachas 70 km/h) desde este martes al miércoles 27. Precipitaciones normales a moderadas (30 – 40 mm) desde este martes al miércoles 27.

En consideración a estos antecedentes, la Dirección Regional del Senapred Valparaíso declaró Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico para la comuna de Juan Fernández, "vigente desde este lunes y hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten".

Desde Senapred indicaron que la declaración de esta alerta se constituye como "un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

(Imagen referencial: Pladeco Juan Fernández)

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