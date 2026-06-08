Gobierno conoció detalles del proyecto de tren rápido Valparaíso-Santiago y afina presentación oficial: viajes tardarían sólo 45 minutos

El proyecto de tren rápido entre Valparaíso y Santiago volvió a sumar un nuevo capítulo luego que el delegado presidencial, Manuel Millones, confirmara que las últimas semanas sostuvo una reunión con representantes del consorcio chileno-español interesado en reactivar esta iniciativa ferroviaria, la cual busca conectar ambas regiones en 45 minutos mediante un sistema que contempla transporte de pasajeros y carga.

La propuesta, cuya inversión estimada alcanza los US$ 3.000 millones, ya había sido dada a conocer por la autoridad regional durante mayo, cuando reveló que inversionistas privados buscaban retomar un proyecto que anteriormente había sido presentado al Sistema de Concesiones y que posteriormente quedó paralizado. Ahora, Millones entregó nuevos antecedentes respecto de las gestiones realizadas y confirmó que la iniciativa será expuesta públicamente durante las próximas semanas.

En ese contexto, la autoridad señaló que "hay un consorcio chileno-español que ha concurrido a esta Delegación Presidencial por ley del lobby y nos ha explicado que le interesa replantear el proyecto de tren rápido Melipilla - San Antonio - Valparaíso, con 45 minutos en tiempo, carga de pasajeros y una inversión de 3.000 millones de dólares", agregando que "esperamos que la última semana de junio se haga una presentación a los medios de comunicación en la región de Valparaíso".

Asimismo, la máxima autoridad de Gobierno en la región valoró el interés manifestado por los inversionistas privados, indicando que "ciertamente acogemos con mucho beneplácito que existan privados interesados", recordando además que "este consorcio originalmente era chileno chino, ahora es chileno español".

Millones también entregó detalles respecto de las conversaciones sostenidas con los representantes del proyecto, explicando que "se hizo una reunión por ley del lobby por Zoom, y se nos plantearon los lineamientos, los trazados", añadiendo que posteriormente los impulsores de la iniciativa "van a venir a exponerlo a los medios de comunicación, a las autoridades y a los gremios de la región de Valparaíso".

En esa línea, sostuvo que esta presentación permitirá dar a conocer en profundidad las características de la propuesta y el interés de los inversionistas por desarrollar una conexión ferroviaria de alta velocidad entre ambas regiones. Sobre ello, dijo que "es importante que se conozca que hay inversionistas interesados en invertir en el tren rápido", enfatizando que "este sí que es tren rápido, pues son 45 minutos".

Las declaraciones del delegado presidencial se producen semanas después de que el propio Gobierno reconociera que el proyecto ferroviario impulsado durante la administración anterior dejó de ser una prioridad en medio de las restricciones presupuestarias y el complejo escenario fiscal que enfrenta el país. Aquella iniciativa –que no correspondía a un tren rápido– contemplaba un trazado por comunas del interior de la Quinta Región y un tiempo estimado de viaje superior a una hora, situación que generó cuestionamientos desde distintos sectores de la zona.

Por el contrario, la propuesta promovida por este consorcio privado considera una conexión directa entre Melipilla, San Antonio y Valparaíso, reduciendo significativamente los tiempos de traslado y sumando la posibilidad de movilizar carga, aspecto que sus impulsores consideran clave para la viabilidad económica del proyecto.

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