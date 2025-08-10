Gobierno conmemoró el Día del Minero en Petorca con misa y una ceremonia

La ministra de minería, Aurora Williams, junto a su par del Trabajo Giorgio Boccardo, se trasladaron hasta Petorca, en la Región de Valparaíso para conmemorar el Día del Minero.

Una misa y una ceremonia incluían esta conmemoración se da a diez días de una de las peores tragedias mineras en el país, luego que seis mineros fallecieran tras un derrumbe en la mina El Teniente.

“No han sido días fáciles, pero para nosotros la actividad minera es fundamental en nuestro país”, aseguró la ministra Williams.

“Y creo que esta reflexión nos va a llamar a construir una mejor minería, una minería que siga sustentando el desarrollo de nuestro país”, agregó.

El ministro Boccardo, en tanto, destacó que tras el accidente en El Teniente, se despegaron distintas unidades del gobierno para atender la emergencia, “con el objetivo de asegurar que se cumplan todas las condiciones de seguridad y salud para que nuestros mineros y mineras puedan desempeñar sus funciones de manera segura”.

Y comentó que se seguirá “trabajando en este esfuerzo tripartito y esperamos también seguir profundizando el estándar de seguridad y salud, que es un piso fundamental para poder desempeñar esta actividad que es crucial para el desarrollo del país”.

