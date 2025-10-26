Gobierno confirma investigación penal y administrativa por fuga en cárcel de Valparaíso

A más de dos meses de la fuga de tres internos desde el Centro Penitenciario de Valparaíso, Gendarmería de Chile y el Ministerio de Justicia confirmaron la existencia de investigaciones penales y administrativas para determinar si funcionarios del recinto tuvieron participación en el hecho o en redes de crimen organizado.

Rubén Pérez, envió un oficio al Juzgado de Garantía solicitando a la fiscal Lidia Aspee los nombres de posibles funcionarios involucrados. La solicitud se realizó después de que la persecutora señalara en una entrevista con TVN que “una gran parte de los funcionarios de Gendarmería está comprometida o vinculada al crimen organizado”.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, confirmó este domingo la apertura de las indagatorias. “Efectivamente hay una investigación en curso, tanto de carácter penal como administrativa, para determinar si hubo o no participación de funcionarios o funcionarias de Gendarmería”, indicó en conversación con Meganoticias.

El secretario de Estado subrayó además que el Gobierno mantendrá una política de tolerancia cero frente a eventuales actos de corrupción dentro de la institución penitenciaria. “Nosotros en esto hemos sido muy claros, no puede haber ningún espacio para ningún tipo de corrupción al interior de Gendarmería. La Gendarmería es una institución demasiado importante para nuestro sistema penitenciario, para nuestro sistema de seguridad”, sostuvo.

Gajardo explicó que el oficio del director nacional responde al contenido de un reportaje de prensa que planteaba la existencia de nuevos antecedentes. “El director nacional de Gendarmería, después de un reportaje que se dio en la prensa, le pidió al Ministerio Público, principalmente porque daba a entender que había antecedentes que podían involucrar quizás funcionarios de los que nosotros no estamos enterados y que es necesario también hacer sumario administrativo. Y por lo mismo pidió su antecedente oficialmente al Ministerio Público”, detalló.

La fuga ocurrió la madrugada del 14 de agosto, cuando Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda escaparon del penal aprovechando la densa neblina. Los reos, condenados por delitos como homicidio y tráfico de drogas, cortaron los barrotes de sus celdas y huyeron mediante una tirolesa instalada hacia el exterior.

Tras una intensa búsqueda, los tres fueron recapturados una semana después en las cercanías del peaje El Totoral, en Copiapó.

PURANOTICIA