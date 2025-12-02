Gobierno confirma expropiación de 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio para un plan habitacional: el resto será desalojado

A dos días de vencerse el plazo establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para llevar a cabo el desalojo de los pobladores que habitan la megatoma de San Antonio, el Gobierno confirmó la información publicada horas antes por Puranoticia.cl, respecto al proceso de expropiación de parte del terreno en el cerro Centinela.

En un punto de prensa en La Moneda, con la presencia del ministro del Interior, Álvaro Elizalde; el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo; se dieron a conocer algunos detalles respecto de la implementación de esta medida que llega tras el fracaso de las conversaciones con los propietarios.

En primer lugar, se indicó que el Ejecutivo ha buscado durante meses una solución entre los dueños del terreno y los pobladores, conversando con ambas partes, levantando una comisión técnica y ayudando a las familias a organizarse en cooperativas para que adquirieran los terrenos, incorporando en ellas a un total de 3.700 familias.

Lamentablemente, dichas conversaciones no llegaron a puerto por considerar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) "exorbitante" el precio del metro cuadrado exigido en la negociación sostenida entre todas las partes involucradas.

Llegado este punto, el Gobierno tomó la decisión de impulsar un proyecto habitacional, solicitado por las 40 cooperativas, que sirva como una solución definitiva e integral para los miles de habitantes de la megatoma. En específico, la iniciativa ocupará menos de la mitad del terreno en el cerro Centinela, el cual será adquirido por el Estado, mientras que los pobladores colaborarán en el financiamiento de la urbanización.

"Usaremos todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho para materializar esta solución. Esto incluye la expropiación de 100 de las 215 hectáreas. La expropiación es una herramienta que ha ocupado este Gobierno, el anterior y todos los Gobiernos. Hay un marco legal y específico para la expropiación, permanentemente el Ministerio de Vivienda lo hace", sostuvo el ministro Montes

De igual forma, el secretario de Estado planteó que "avanzaremos en esta dirección, siendo respetuosos de lo que determinen los tribunales, partiendo el desalojo por los terrenos que no serán adquiridos por el Estado para el proyecto habitacional. Así cumpliremos con lo que diga la Corte (de Apelaciones de Valparaíso) sin fallar a nuestro deber de evitar una crisis humanitaria, que es el punto fundamental".

Vale indicar que entre 2018 y 2025 se ha utilizado esta herramienta en 258 decretos emitidos que aprueban distintos programas de expropiación. De ellos, 135 se utilizaron en la administración Piñera y 123 durante la actual gestión de Boric.

El ministro Elizalde subrayó que "hemos tomado esta decisión después de meses en que se ha estado en un proceso de diálogo, donde desde un principio el Gobierno fue explícito respecto de la voluntad adquirir este terreno para desarrollar un plan habitacional y se estableció una mesa de diálogo y negociación con los pobladores y los dueños, con el objeto de arribar a un acuerdo. No obstante, como el precio solicitado estaba sobre el de mercado, se decidió usar esta herramienta que confiere nuestro ordenamiento jurídico y que ha sido utilizada por muchos Gobiernos para resolver desafíos y problemas en materia de necesidades sociales".

Pero el proceso de expropiación para ejecutar este plan habitacional no significa que no habrá desalojo, ya que la parte que no será expropiada en el cerro Centinela de San Antonio, efectivamente tendrá que ser desalojada con ayuda de la fuerza pública, dando cumplimiento a lo que ha establecido la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El jefe de gabinete explicó que "tenemos un programa para proceder al desalojo, que será informado a la Corte, que comprende, por una parte, los albergues que son proveídos por el Municipio y, por otro lado, la coordinación del esfuerzo que debe llevar adelante Carabineros, la fuerza pública, con el objeto que este proceso se desarrolle de manera exitosa y que va en paralelo con el anuncio respecto de las hectáreas que van a ser expropiadas para llevar adelante este plan habicional".

En cuanto a los detalles del procedimiento de desalojo, el Gobierno fue enfático en señalar que sólo se darán a conocer una vez que se le informe a la Corte de Apelaciones.

