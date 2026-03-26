Gobierno confirma al nuevo Seremi de Vivienda y designa titulares en Obras Públicas y Economía en la región de Valparaíso

Un nuevo avance en la conformación del gabinete regional concretó el Presidente José Antonio Kast, tras oficializar el nombramiento de quienes encabezarán dos nuevas Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) en la región de Valparaíso.

Se trata de Cristián Mella Urra, quien asumirá como seremi de Economía, Fomento y Turismo; y de Patricia Terán Pino, quien liderará la cartera de Obras Públicas. Ambos se suman al ya designado seremi de Vivienda y Urbanismo, Marcelo Ruiz Fernández.

Las tres nuevas autoridades regionales se suman a las otras dos dadas a conocer durante este miércoles 25 de marzo: Francisca Garay Retamal, quien asumió como Seremi de Medio Ambiente; y Juan Carlos Klenner Adams, nuevo Seremi de Educación.

Pese a estos avances, la región de Valparaíso cuenta actualmente sólo con cinco de las 21 secretarías regionales ministeriales con titular designado por el Gobierno, lo que da cuenta de un proceso de nombramientos a cuentagotas.

En ese escenario, aún permanecen vacantes dos de las carteras más esperadas: la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno y la de Seguridad Pública, consideradas claves para la instalación política y operativa del Ejecutivo en la zona.



Ante estos avances, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, valoró las designaciones, señalando que “a los seremis recientemente nombrados, mis felicitaciones, son profesionales tremendamente competentes”.

En esa línea, la autoridad adelantó que el proceso de instalación del gabinete regional se encuentra en su etapa final, indicando que “en los próximos días se va a instalar de manera definitiva la totalidad del Gabinete”.

Asimismo, el exconsejero regional (core) precisó que "en las próximas semanas vamos a realizar la primera sesión de Gabinete Regional con todas las autoridades definitivas en sus respectivos cargos”, instancia en la que se comenzarán a delinear las principales prioridades del Gobierno para la región de Valparaíso.

Millones también destacó que, con estos avances, "el Gobierno, ya de manera definitiva, estará con la totalidad de sus autoridades instaladas trabajando por el desarrollo de la región y el país".

Cabe señalar que el Delegado Presidencial ya inició reuniones con las nuevas autoridades de cada cartera y, según indicó, próximamente convocará al primer Gabinete Regional, con el objetivo de establecer los lineamientos sectoriales que marcarán la gestión en la región.

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