Gobierno condena ataques armados a carabineros y promete "seguir adelante" con el desalojo de la megatoma de San Antonio

El Gobierno condenó la violencia ejercida por pobladores de la megatoma de San Antonio en el marco del operativo de desalojo, lo que ha dejado a tres funcionarios policiales heridos: uno de la PDI por perdigones y dos carabineros por impactos de bala.

Así lo expresó el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien expresó que "queremos condenar enérgicamente la violencia que han ejercido algunos sujetos en el interior y en el exterior del sector de la megatoma".

De igual forma, precisó la información respecto de las tres personas que han sido detenidas durante este martes 13 de enero en el lugar: dos de ellos asociados a la Ley Anti-Barricadas y uno por generar un incendio al interior de la parcela 11 del cerro Centinela, confirmando que los tres mantienen antecedentes policiales.

También se indicó que se trata de 30 a 40 personas las que están provocando estos violentos incidentes armados, por lo que se hizo hincapié en que es grupo reducido en comparación a las más de 10 mil personas que habitan el asentamiento irregular.

Pero a pesar de la violencia ejercida por los sujetos que se oponen al desalojo, el delegado Riquelme aseguró que "vamos a seguir adelante con la planificación, tal cual está desarrollada y que, obviamente, se consideraba este nivel de oposición".

Acerca del operativo de desalojo en sí, la maquinaria, los funcionarios y las coordinaciones ya están establecidas para llevar a cabo el ingreso a la parcela 13 y continuar con el segundo día de desalojo de la megatoma de San Antonio.

Nuestro mandato es poder seguir adelante, tanto con el proyecto habitacional como con la desocupación y el desalojo. Hoy día la programación consiste en rematar trabajos en la parcela 11, pero sobre todo ingresar y poder despejar la parcela 13", sostuvo el máximo representante del Presidente Boric en la región de Valparaíso.

PURANOTICIA