Gobierno comienza a dar luz verde a expropiación en megatoma de San Antonio tras publicarse el decreto en el Diario Oficial

El Ministerio de Vivienda concretó el trámite administrativo para llevar a cabo la expropiación de terrenos de la megatoma emplazada en el cerro Centinela de San Antonio, mediante el decreto exento N° 88 que fue publicado este miércoles en el Diario Oficial.

Esto se produjo horas antes de cumplirse el plazo legal para dar curso al desalojo mandatado por la justicia.

Con este decreto, el Gobierno empieza a dar curso al programa de expropiación de total aproximado de 1.105.953,95 metros cuadrados, equivalentes a poco más de 110 hectáreas, destinados a la implementación del "Plan Habitacional Cerro Centinela", que busca dar solución definitiva al 90% de los hogares que residen de forma irregular.

En paralelo y para no incurrir en desacato, este jueves, el Ministerio del Interior presentará a la Corte de Apelaciones de Valparaíso un escrito con el cronograma, plan de la expropiación y posterior desalojo de las hectáreas que no se expropiarán en la toma.

En el decreto, el Ejecutivo justifica la expropiación señalando que un desalojo de esta magnitud “constituye un problema humanitario, considerando que más de 3.000 niños habitan el lugar, y genera elevados costos sociales y económicos, tanto para las familias y la ciudad de San Antonio como para el Estado, que debe concurrir para atender la emergencia y poner a disposición planes y programas que den soluciones al menos transitorias a las personas afectadas”.

Asimismo, reseña que la necesidad habitacional de las familias, sumada a la “imposibilidad de alcanzar acuerdos con los propietarios”, llevó a considerar la “expropiación parcial de los terrenos como mecanismo de adquisición del suelo necesario para el desarrollo de un proyecto habitacional".

Este requerimiento está fundado en 10 puntos, como que el Serviu no tiene otro terreno disponible con la superficie requerida, que el propietario se ha mantenido en un valor de venta de los terrenos “superior al respaldado” por las tasaciones encargadas por Minvu, o que trasladar a la totalidad de las personas que habitan el campamento a otro lugar generaría altos costos adicionales.

Apenas horas después de publicado el decreto, este jueves, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, sostuvo una reunión con representantes de las 40 cooperativas de Cerro Centinela, en dependencias del Minvu.

En el encuentro participaron además la seremi de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes; la directora (s) de Serviu Valparaíso, Nerina Paz; delegados de las cooperativas y la Confederación General de Cooperativas de Chile.

En la instancia se firmó el convenio de colaboración para el desarrollo del “Proyecto Cerro Centinela”, cuyo objetivo es coordinar recursos públicos y privados para la ejecución de proyectos habitacionales, de equipamiento y de mejoramiento urbano en la comuna de San Antonio,con la participación activa de más de 3.300 familias organizadas.

Desde las cooperativas, una de las voceras, Elizabeth Rivera, valoró el avance y sostuvo que “vinimos hasta acá para demostrar que no somos usurpadores, no somos personas violentas ni delincuentes. Hemos trabajado arduamente para formar las cooperativas y darle tranquilidad a todas las familias que están detrás de nosotros esperando su vivienda”.

Agregó que las condiciones hoy son distintas a las de hace solo semanas: “Estábamos prácticamente sin nada, a las puertas de un desalojo donde iban a sacar a todas las familias del cerro. Ahora tenemos más de 100 hectáreas que antes no teníamos y, de alguna forma, nos vamos a acomodar dentro del paño que queda de la expropiación”.

No obstante, reconoció que persisten incertidumbres, especialmente respecto a quiénes quedarán dentro del área expropiada: “Todavía no tenemos claro quiénes son las personas que salen y quiénes no. Eso lo veremos durante estos días”. A la reunión asistieron cerca de 40 representantes de cooperativas.

El ministro Montes explicó que el foco inmediato está puesto en avanzar en el proyecto habitacional para las cooperativas ya formalizadas.

“Lo que estamos trabajando en estos momentos es un proyecto para las 40 cooperativas dentro de las 100 hectáreas. Estamos empezando un convenio que hemos firmado con ellas. Pueden existir otras familias o territorios anexos, pero ese es otro tema. Hoy el tema es cómo avanzamos en la propiedad del suelo y en la urbanización”, señaló.

Horas antes, el secretario de Estado sotuvo que en Chile existen 1.432 campamentos, donde viven más de 120 mil familias -cerca del 30% migrantes- y enfatizó que la megatoma de San Antonio debía ser abordada con criterios especiales debido a su escala y riesgos.

“La única alternativa era expropiar bajo ciertas condiciones. Una de ellas es que ellos tenían que pagar el equivalente al valor del terreno. Es una responsabilidad que debían asumir. Eso hace que no se salten la fila”, afirmó.

Explicó, además, que el 90% de las familias está organizada en cooperativas y que no todas podrán acceder al proyecto habitacional: habrá criterios de selección que definan quiénes cumplen con las condiciones.

Por ejemplo, que cuentan con un plan de ahorro de $1.500.000 al mes de diciembre, “monto que irá acrecentándose y será parte del financiamiento compartido de un futuro proyecto habitacional”, según sostiene el decreto oficial.

El objetivo, se sostiene en el decreto, es “desarrollar un proyecto habitacional que busca satisfacer una necesidad pública en el marco de las competencias orgánicas del Minvu, no solo dar una respuesta al desalojo de una toma irregular".

Pero ahí, las familias del campamento deben cofinanciar el proyecto. Lo anterior, mediante la aplicación de subsidios habitacionales de programas del Minvu.

Además, se dispondrá de una reserva de suelo público para equipamiento y proyectos que incluirán a familias de la comuna o provincia de San Antonio que no forman parte del campamento.

Pero aún quedan inquietudes respecto de cómo se incorporará a las familias que están fuera de las hectáreas a expropiar y que aún no forman parte de las cooperativas. Algo que según entendidos en las conversaciones, aún no está zanjado y deberá comunicarse durante las próximas etapas del proceso.

Según el decreto, el campamento Cerro Centinela alberga actualmente a 10.251 personas, organizadas en más de 4.100 hogares, sobre una superficie que supera las 215 hectáreas.

En junio de 2023, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó el desalojo del predio tras acoger un recurso presentado por los propietarios, fallo que fue ratificado por la Corte Suprema en marzo de 2024.

El escenario se tornó crítico el 4 de noviembre de 2025, cuando la corte ordenó dar cumplimiento al fallo en un plazo de 30 días, instruyendo al Estado a habilitar recintos transitorios para las familias. Para el Minvu, un desalojo de más de 4 mil familias, con más de 3 mil niños, implicaba un problema humanitario de gran escala.

Según lo mencionado en el decreto, las negociaciones con los propietarios se quebraron el 3 de septiembre de 2025 por desacuerdos en el precio del terreno, con una diferencia de $6 mil millones respecto de las tasaciones del ministerio, lo que llevó finalmente a optar por la expropiación por causa de utilidad pública.

El programa considera tres lotes pertenecientes a Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., con superficies de 256.402,86 m²; 328.491,19 m²; y 521.059,90 m² -lotes A-1, A-3 y A-5-, sumando más de un millón 100 mil metros cuadrados.

