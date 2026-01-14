Gobierno apunta a grupos ligados al crimen y al narcotráfico tras violentos ataques en desalojo de megatoma en San Antonio

Los altos niveles de violencia mostrados en el desalojo de la megatoma de San Antonio han sido un tema que mantiene preocupadas a las autoridades, tanto policiales como de Gobierno, ya que se han registrado ataques muy graves contra los efectivos.

Vale recordar que la tarde del lunes 12 de enero, durante el primer día de operativo, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) resultó herido con perdigones; mientras que este martes 13 dos carabineros recibieron sendos impactos de bala.

Es en este contexto donde el Gobierno, a través del subsecretario del Interior, Víctor Ramos, atribuyeron estos hechos –sumados a las barricadas incendiarias y ataques con bombas molotov– a grupos delictuales ajenos a los pobladores de la megatoma.

"Vimos un grupo minoritario bastante violento, posiblemente asociado a temas de narcotráfico, como lo han estado señalando las autoridades regionales", comenzó expresando la autoridad del Ministerio del Interior a la Radio Cooperativa.

Asimismo, recordó que lo ocurrido este martes 13 de enero en el asentamiento irregular "implicó mayor esfuerzo operativo y técnico por parte de la fuerza policial que, por suerte, ha desencadenado en la detención de al menos cinco individuos".

Junto a afirmar que esta resistencia armada no fue una sorpresa para La Moneda, recalcó que "en todo este proceso advertimos a tribunales sobre las dificultades y las complejidades de un territorio como el cerro Centinela, con 10.000 habitantes".

"Lo que estamos viendo durante estos días es la anticipación de escenarios que nosotros habíamos descrito, tanto en los informes públicos como en el último a la Corte de Apelaciones, que fue de manera reservada", complementó Ramos.

En cuanto a las personas detenidas por estos ataques a los funcionarios policiales, el Subsecreario sostuvo que "las sospechas fundadas están en que son más bien parte de un grupo minoritario y muy asociado al crimen o al narcotráfico".

Finalmente, el "segundo" en el Ministerio del Interior subrayó que "la amplia mayoría de la población ha estado colaborando y están a la expectativa de que nosotros continuemos con el plan habitacional que ha venido desarrollando el Minvu".

(Imagen: Facebook San Antonio Fotos)

PURANOTICIA