Gobierno advierte que desalojo de la megatoma de San Antonio se extenderá por "varios meses"

El Gobierno advirtió que el procedimiento de desalojo de la megatoma de San Antonio podría extenderse por varios meses, ya que se trata de un proceso paulatino.

Así lo dio a conocer el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien dio inicio al operativo que cuenta con un fuerte contingente policial.

"El proceso de desocupación y de desalojo tiene una estimación de varios meses, un tiempo no menor", señaló la autoridad regional desde el cerro Centinela.

De igual forma, el máximo representante del Presidente Boric en la región indicó que "vamos a ir avanzando paulatinamente e ir informando a los pobladores de cuáles son las zonas que vamos a ir despejando, ojalá en la mayor tranquilidad posible".

Los operativos se llevarán a cabo durante tres días, con uno de descanso, con el objetivo de permitir la desocupación de los albergues. De esta manera, se irá evaluando el avance día a día, para tomar nuevas medidas respecto a lo que vaya ocurriendo.

PURANOTICIA